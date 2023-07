Tegen de charme van Fabio Jakobsen legde zelfs Benja Bruijning het af in ‘De Avondetappe’

Sprinter Fabio Jakobsen (links) kwam in de eerste Tourweek ongelukkig ten val vlak voor de finish. Rechts acteur en wielerliefhebber Benja Bruijning. Beeld De Avondetappe

De Tour de France is al ruim een week onderweg en De Avondetappe dus ook. En vooralsnog valt te concluderen dat de Tour zelf vaak interessanter is dan De Avondetappe – wat uiteraard goed nieuws is voor de wielerliefhebber die al een doodsaaie Giro achter de rug heeft.

De Pyreneeën in de eerste week, de strijd tussen Vingegaard en Pogacar, de valpartij van Jakobsen, het afstappen van recordjager Cavendish, de Puy de Dôme – het was in de eerste week werkelijk smullen geblazen.

Alleen wilde De Avondetappe niet echt vlammen die eerste week. Dat lag niet aan de immer enthousiaste presentatoren Dione de Graaff en Herman van der Zandt. Zelfs als de uitzending wordt verstoord door een stortbui op een camping, zoals donderdag, gaat Dione de Graaff vrolijk door vanonder een doorzichtige paraplu.

Nee, het lag vooral aan de gasten. Hoe bevlogen Roxane Knetemann ook over wielrennen praat, echt boeiend wordt het zelden en tafelgast Adrie van der Poel wist elk drama kapot te relativeren.

De bewegingswetenschapper zorgde paradoxaal genoeg evenmin voor een bewogen uitzending en de klimaatwetenschapper die de CO2-uitstoot van de Tourkaravaan ging voorrekenen kon op Twitter rekenen op woedende wielerfans die vonden dat deze ‘klimaatdrammer met zijn poten van hun Tour moest afblijven’. Nee, dan liever een gezellige stoorzender als Diederik Ebbinge, die quasi-naïef de oplossing van de zojuist vertoonde rebus verklapte: “Is het Peio Bilbao?”

Gelukkig zat er zondag een tafelgast die De Avondetappe naar een hoger plan tilde: Fabio Jakobsen, de wielrenner die in de eerste week ongelukkig ten val kwam vlak voor de finish. De nuchtere sprinter wist desgevraagd nog precies wat er gebeurde: “Ik was erbij hè.” Al wilde hij er ook niet al te lang over doorgaan ‘want dat vindt mijn vrouw thuis vervelend’. Het herstel van zijn beurse rechterkant ging goed: “Ik slaap niet goed maar wel veel, ik voel me net een peuter.”

Tegen zoveel charme legde zelfs acteur en wielerliefhebber Benja Bruijning, de andere tafelgast, het af. Jakobsen mocht dan als 160ste op de Puy de Dôme zijn gearriveerd, mede dankzij zijn bijdrage was De Avondetappe zondag boeiender dan de anticlimax die de etappe naar de Puy de Dôme uiteindelijk was.

