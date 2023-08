Teder vertelde Chris Packham over gigantische paddenstoelen die als fallussen de hemel in schieten

Beeld BBC

Stel je voor dat we zo monumentaal stompzinnig zouden zijn om onze bomen te kappen en onze planten te vergiftigen: we zouden geen adem meer kunnen halen, we zouden onszelf verstikken. Maar nee, zóiets doms zouden we toch nooit doen?

Het was een ogenschijnlijk achteloos statement dat presentator Chris Packham maakte in Earth, een documentaireserie op de BBC over hoe onze planeet werd gevormd. In deze aflevering: het groen. Voorheen was dit het domein van sir David Attenborough, wiens gedistingeerde stem onlosmakelijk verbonden is geraakt met de steeds spectaculairdere producties over de natuur op aarde. Een vis is een vis, maar als Attenborough hem besprak, dan werd het een onmisbare schakel in Darwins encyclopedie, en tegelijk een wezentje om van te houden en te beschermen tegen alles wat hem bedreigt.

Maar de meester is inmiddels 97 jaar. En nu is Packham geen Attenborough, maar hij deelt wel diens oprechte verwondering over de natuur. Bovendien vertelt hij erover met eenzelfde tederheid én suspense, geholpen door trage, bombastische muziek en dronebeelden van betoverend landschap. En informatie, heel veel. Best recent is de ontdekking dat voor de planten uit eerst fungi floreerde. Reuzenpaddenstoelen, acht meter lange fallussen die de hemel in schoten vanuit een aarde zonder vruchtbare bodem.

En wonderlijk actueel: ook 252 miljoen jaar geleden bedreigde klimaatverandering de toekomst van leven op aarde. Té weerbarstige bomen braken niet af tot vruchtbare grond maar versteenden tot kool; een steensoort die ons voortbestaan nu ook weer op het spel heeft gezet. Een kwart miljard jaar geleden werd de aarde er alleen niet warmer van, maar juist kouder.

De natuur bedacht zelf een oplossing, zoals de natuur altijd een oplossing zal bedenken zonder daarmee per se al het leven op aarde te redden – dat ook dat maar even duidelijk is.

Belerend wordt Packham nooit, aanstekelijk begeesterd altijd. Ook als hij tot slot over een bos uitkijkt, schitterend shot weer natuurlijk, en nog maar eens benadrukt dat de aarde nu al 250 miljoen jaar een balans heeft gevonden. Een ecosysteem dat een paradijs heeft opgeleverd. En deze keer zegt hij er niet eens bij hoe monumentaal stompzinnig het zou zijn om dát te verknallen.

