Teder huiskamerrealisme houdt karikaturaal geweld in evenwicht in nieuwe roman van A.M. Homes

De openbaring is al even onderweg wanneer een van de hoofdpersonages op karakteristiek lompe wijze zijn problemen opsomt: ‘Mijn vrouw is aan de drank, mijn dochter vlucht het bos in en het volk heeft een Afrikaan tot president gekozen.’

Aan het woord is miljardair ‘Big Guy’ Hitchens, die we ontmoeten tijdens de verkiezingsavond van 4 november 2008 waarop Barack Obama aan het langste eind trekt; een politieke aardverschuiving waarvan hij, aartsconservatief geldschieter van de Republikeinse Partij, danig overstuur raakt.

Een ‘Plan tot behoud en bescherming van het vaderland’ moet er komen! Hij trommelt daartoe een herenclub van gefortuneerde geestverwanten op, onder wie een speechschrijver, een medewerker van het Witte Huis en een geflipte ex-generaal. Ruwweg de helft van het vervolg wordt gedomineerd door hun verhitte beraadslagingen over hoe het land teruggeclaimd moet worden, al dan niet middels ‘een soort staatsgreep’.

Een politieke satire over de wegbereiders van Trump, kortom. Zelden subtiel, maar soms hilarisch karikaturaal als een rake spotprent. Wanneer één van de in sigarenrook gehulde samenzweerders bralt dat de gewone man eraan herinnerd moet worden ‘dat de Amerikaanse democratie voor kapitalisme, geweren en belastingverlaging staat’, bijvoorbeeld. Of wanneer Big Guy een slag uit de Vietnamoorlog naspeelt op een pingpongtafel, met oranje Jello-puddingpoeder als ontbladerende Agent Orange.

Ook fijn: de cameorolletjes, van John McCain en George W. Bush tot Obama zelve.

Intiemere crises

Maar het geheel zou wel erg oeverloos en voorspelbaar zijn geworden als Hitchens niet ook die andere, intiemere crises te verstouwen kreeg. Die van zijn beroepsechtgenote Charlotte, die zich na een kwarteeuw huwelijk plotseling realiseert ‘Ik ben vergeten mijn eigen leven te leiden,’ en in een Betty Ford-kliniek belandt. Terwijl zijn nogal beschermd opgevoede tienerdochter Meghan niet alleen de schaduwzijden van haar vaders politieke helden (‘George Washington hield slaven’), maar ook een ontregelend gezinsgeheim ontdekt.

Dat de toon van teder huiskamerrealisme in die episodes het satirische Spitting Image-geweld van de rest van het boek afwisselt, met Guy als goedbedoelende vader en echtgenoot, zou eigenlijk niet moeten werken. Maar met precies dat wonderbaarlijk geslaagde staaltje evenwichtskunst redt Homes feitelijk haar roman.

DE OPENBARING A.M. Homes

Vertaald door Gerda Baardman en Monique ter Berg

De Bezige Bij, €24,99

462 blz.