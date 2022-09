Ted Lasso, Succession en The White Lotus grote winnaars Emmy Awards

De cast en crew van ‘The White Lotus’ nemen hun prijs in ontvangst. Beeld Kevin Winter/Getty Images

The White Lotus, een tragikomische satire die zich afspeelt in een luxeresort op Hawaï, won eerder op de avond al vier andere Emmy’s, voor beste mannelijke bijrol (Murray Bartlett), beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Coolidge), beste regie en beste script van een miniserie. Daarmee was de HBO-productie maandag de serie die de meeste prijzen binnensleepte.

Ook Succession (HBO) en Ted Lasso (Apple TV+) wonnen meerdere prijzen: Jason Sudeikis nam eerder een Emmy in ontvangst voor de vertolking van zijn titelrol in Ted Lasso en Brett Goldstein won een award voor beste bijrol als Roy Kent, in de show over een Brits voetbalelftal met een Amerikaanse coach. De serie kreeg ook de Emmy voor beste regie van een comedy.

Succession-acteur Matthew Macfadyen won de Emmy voor beste mannelijke bijrol in een drama. De bedenker van de serie, Jesse Armstrong, mocht het beeldje voor beste script van een dramaserie ophalen.

Olivia Newton-John niet genoemd

John de Mols televisietalentenjacht The Voice greep maandag naast de prijzen. In de categorie beste competitieshow legde The Voice het af tegen Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls.

Traditiegetrouw werd tijdens de awardshow ook een momentje ingeruimd om de recent overleden mensen uit de televisiewereld te eren. Onder muzikale begeleiding van John Legend kwamen onder anderen Sidney Poitier, James Caan, Betty White en Bob Saget voorbij in het eerbetoon. Olivia Newton-John kwam niet voorbij, tot onvrede van veel fans. De Australische actrice – die vooral bekend werd vanwege haar rol in films als Grease en Xanadu – overleed eerder dit jaar op 73-jarige leeftijd.

