Techcriticus: ‘CoronaMelder is niet anoniem, maar pseudoniem’

Hoe kwam je op het idee om deze app te maken?

“Toen de CoronaMelder-app werd gelanceerd, werd er te makkelijk vermeld dat hij volledig anoniem is. Dat is niet zo, de app is pseudoniem. De identiteit van gebruikers kan herleid worden en je kan elkaar ermee in de gaten houden.”

Hoe dan?

“De CoronaMelder-app werkt door unieke bluetooth codes uit te sturen. Andere appgebruikers die in de buurt zijn vangen die codes op. Als iemand besmet is, worden zijn codes naar alle andere appgebruikers verstuurd. Zo kan de app controleren of jij in de buurt bent geweest van iemand die besmet is.”

En hoe valt iemands identiteit daarmee te achterhalen?

“Door de unieke bluetooth code te koppelen aan een naam, kun je achterhalen wie de persoon is geweest die positief getest is. Dat kan met de CoronaDetective. Bijvoorbeeld, signaal ABC hoort bij Jaap. Als je later een melding krijgt dat iemand in jouw buurt positief getest is, kun je in de lijst met ‘besmette codes’ zien dat het om signaal ABC ging. Je weet dan dat het om Jaap ging."

Waarom is dat gevaarlijk?

“De makers van de CoronaMelder hadden dit probleem al voorzien. De kans dat dit gebeurt is heel klein. En ik denk dat mensen niet bang hoeven te zijn dat je buurman jouw code gaat opvangen. Maar het is nog steeds vervelend als iemand zonder dat jij het wilt erachter komt dat jij het coronavirus hebt omdat je de app gebruikt. En ook voor bijvoorbeeld BN’ers is dat niet fijn.”

Wat moet er volgens jou veranderen aan de huidige app?

“Laat ik voorop stellen dat de overheid dit heel knap heeft gedaan. De app zit goed in elkaar, er zijn veel deskundigen bij betrokken geweest en alles is op een transparante manier gedaan. Het is niet mijn doel om mensen te ontmoedigen de app te gebruiken, maar wel om de anonimiteit te nuanceren.”

De Corona Detective is een kunstproject dat een punt probeert te maken. In januari zal ik de tool ook weer offline halen, want ik wil niet dat dit echt wordt gebruikt. Maar mensen moeten wel weten dat het zou kunnen gebeuren. Ook vind ik dat het taalgebruik eromheen beter kan. De app is niet anoniem, maar pseudoniem. Dat moet duidelijker worden.”