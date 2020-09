Te weinig Ferry Bouman in tweede seizoen van hitserie Undercover

Rechercheur Bob (Tom Waes, midden) op jacht naar informatie in de bar van El Dorado. Beeld VRT

De Belgisch-Nederlandse misdaadserie Undercover is een groot succes gebleken. Toen de opnames van het eerste seizoen al bezig waren haakte Netflix aan, waarop het budget kon worden opgeschroefd. Dat eerste seizoen, waarin een Nederlandse (Anna Drijver) en een Belgische (Tom Waes) rechercheur undercover gaan op een camping annex bungalowpark om een drugsdealer (Frank Lammers) te schaduwen, was vorig jaar in Nederland de best bekeken Netflixserie.

Momenteel is er een speelfilm in de maak, een prequel genaamd Ferry. Die zal gaan over de jonge jaren van de door Lammers gespeelde crimineel Ferry Bouman en is gesitueerd in het Amsterdam van 2006. Maar eerst is er deze herfst het tweede seizoen, dat door Netflix over tien weken wordt uitgesmeerd om de ­Belgische kijkers van de VRT niet voor de ­voeten te lopen.

Aan het eind van seizoen 1 (spoileralert voor wie de eerste reeks nog niet heeft uitgekeken) verdween Ferry Bouman achter de tralies na de uitputtende undercoveroperatie van Bob Lemmens (Tom Waes) en Kim de Rooij (Anna Drijver). De volkse crimineel Ferry zweert wraak op de beide ‘verraders’ die hij na enig aarzelen in vertrouwen had genomen.

Dat de rechercheurs zelf ook niet zonder kleerscheuren uit hun undercoveravontuur zijn gekomen is te zien in aflevering 1 van seizoen 2, getiteld El Dorado. Kim heeft de politie vaarwel gezegd en werkt nu als onderzoeksjournalist voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights, waarvoor ze onderzoek doet naar illegale wapenhandel. Bob werkt nog wel als rechercheur, maar zijn huwelijk is op de klippen gelopen en zijn puberkinderen laten niet na hem dat dagelijks in te wrijven.

Linedancing

Bob had tijdens de undercoveroperatie een affaire met Kim, maar wanneer ze nu contact met hem zoekt, doet ze dat vanwege zijn ­contacten. Ze heeft een spoor naar een wapenhandelaar en wil informatie. Het spoor leidt al snel naar de paardenranch El Dorado. Deze manage, met een feestzaal waar linedancing en andere westerntradities hoog worden gehouden, wordt gerund door Laurent Berger (Sebastien Dewaele). Dit is een flamboyante Vlaming die zich rond de feestdagen graag als Sinterklaas uitdost maar nog liever als een ­echte cowboy de wapens laat spreken.

Saloon

Kim gaat met een smoes op onderzoek uit bij de ranch maar treft slechts wantrouwen bij de eigenaar en zijn louche broer Jean-Pierre Berger (Wim Willaert). Na een dramatische gebeurtenis neemt Bob het onderzoek over en zoekt hij onder de schuilnaam Steve contact met de broers Berger, die verdacht worden van illegale wapenhandel.

Of die operatie al niet riskant genoeg is maakt Ferry intussen vanuit de gevangenis jacht op Bob. Hij zint nog steeds op wraak voor de gevangenisstraf waar Bob medeverantwoordelijk voor is en de drugsdealer komt met behulp van zijn handlangers steeds dichter in de buurt van Bob en diens gezin.

Gevaarlijk onberekenbaar

Nadat het eerste seizoen zich grotendeels op een camping annex bungalowpark afspeelde, vormt de westernsaloon met zijn kleurrijke klantenkring een geslaagde entourage voor het tweede seizoen, dat ook verhaaltechnisch behoorlijk veel verrassingen biedt. Behalve de vertrouwde personages uit seizoen 1 kent het tweede seizoen van Undercover vele nieuwe personages, waarbij vooral de broers Berger interessant zijn doordat ze gevaarlijk onberekenbaar zijn.

Dat neemt niet weg dat de door Frank Lammers gespeelde Ferry Bouman vanwege zijn gevangenschap te weinig in beeld is – hij was de smaakmaker van het eerste seizoen. Maar dat gemis wordt volgend jaar ongetwijfeld goedgemaakt in de film rond zijn karakter.