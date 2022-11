Te veel van de feministe, te weinig van de heldin Pimentel

Beeld uit de EO-docu 'Directrice Henriëtte Henriquez Pimentel'. Beeld EO

De laatste tijd denkt Lips bijna iedere dag wel even aan Henriëtte Pimentel: als hij over de onlangs naar haar genoemde brug tussen het Tropenmuseum en de Muiderpoort fietst. De vrouw die als directrice van de Joodse crèche zeshonderd joodse kinderen behoedde voor deportatie stond centraal in een portret dat op zondagmiddag werd uitgezonden op het ongelukkige tijdstip van half vijf.

Lips zag uit naar de EO-documentaire na wat hij recent in de krant had gelezen over de vanzelfsprekendheid waarmee Pimentel haar eigen leven in de waagschaal had gesteld om zoveel mogelijk kleine kinderen te redden. Zichzelf in veiligheid brengen lukte haar niet: Pimentel ging op 23 juli 1943 met zeventig kinderen en 36 kinderverzorgsters op transport naar Westerbork. In september van dat jaar werd zij naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij direct bij aankomst werd vermoord.

De documentaire Directrice Henriëtte Henriquez Pimentel, het spijt Lips het te moeten zeggen, duurde een uurtje, maar was desalniettemin best een lange zit. De heldendagen op het einde van haar leven vormden allesbehalve de hoofdmoot van de film, die vooral draaide om Pimentels rol als vernieuwer in de opvoedkunde.

De documentaire ging over ‘Tante Jet van de fröbelschool’ en de manier waarop zij de crèche beschouwde als bedrijf en het tegelijkertijd gebruikte als opleiding voor meisjes die graag wilden werken op een ‘kinderbewaarplaats’. Zij maakte van haar crèche een netwerk van ‘min of meer ongetrouwde vrouwen’ en speelde zo kennelijk een belangrijke rol in het feminisme.

Allemaal niet per se oninteressant, maar Lips had liever meer gehoord over de manier waarop zij erin slaagde om onder de neus van de Duitsers zoveel kinderen in veiligheid te brengen en de overwegingen die daarbij een rol speelden. Die kwamen er met een minuut of tien een beetje bekaaid van af.

