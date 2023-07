Taylor Swifts nieuwe versie van Speak Now klinkt natuurlijker en is ontdaan van slutshaming

Taylor Swift (33) toert momenteel in de VS met haar Eras tour, hier op 30 juni in Cincinnati, Ohio. Beeld Getty Images for TAS Rights Mana

Van alle zes albums waarvan Taylor Swift (33) de zogeheten mastertapes kwijtraakte, was het verlies van Speak now uit 2010 vermoedelijk het pijnlijkst. Voor het eerst in haar loopbaan schreef Swift, toen 19 jaar oud, alle liedjes voor een plaat zelf. Ze wilde zichzelf opnieuw uitvinden, niet alleen meer te boek staan als zangeres, maar respect vergaren als songschrijver.

Het lukte met een pakkend pop-country-album waar ze voor het eerst een volledige inkijk gaf in haar gedachtewereld. Die ontwikkeling werd vermoedelijk allerminst toegejuicht door collega en ex-vriend John Mayer. Hij kreeg er in Dear John hard van langs. Over hun relatie – zij was 19, hij 32 – schreef Swift: ‘Don’t you think 19 is too young to be played by your dark, twisted games/When I loved you so?’

Zelf eigenaar

Het album legde het fundament voor Swifts ontwikkeling tot de invloedrijke singer-songwriter die ze nu is. Maar ook Speak now viel onder haar eerste platencontract met Big Machine Records. Onder de voorwaarden daarvan werd het label eigenaar van de originele opnames, de zogeheten mastertapes. Swift stapte na zes albums over naar het grotere Republic Records, waar ze bedong dat ze zelf eigenaar werd van alle tapes.

Maar over haar eerste werk heeft ze, behalve via haar auteursrechten, geen zeggenschap. En dat werd extra vervelend toen muziekmanager Scooter Braun, door Swift gehaat om zijn ‘pestgedrag’, met hulp van private equity-bedrijven Swifts voormalige platenlabel aankocht. Voortaan bepaalt Braun wat er met de opnames van hitsongs als Blank space en Shake it off (beide van Swifts vijfde album 1989) gebeurt.

Taylor’s version

Het noopte Swift tot een radicale oplossing. Met het verschijnen van Speak now - Taylor’s version is ze nu halverwege een proces om de zes albums die ze ‘kwijtraakte’ volledig opnieuw op te nemen. Eerder verschenen al nieuwe versies van Red en Fearless. Ze heeft de controle over die werken nu weer stevig in handen.

Zeker nu blijkt dat de campagne een doorslaand succes is. Swiftfans blijken zo loyaal dat ze op streamingdiensten vrijwel alleen voor de nieuwe versies kiezen. De toevoeging ‘Taylor’s version’ blijkt uitstekend te werken. Welke ‘Swiftie’ wil nu een liedje draaien dat niet voorzien is van zo’n persoonlijk stempel? Red en Fearless hebben beide in totaal meer dan een miljard losse streams op bijvoorbeeld Spotify.

Subtiele verandering

Ook slim: de nieuwe versies kennen bonustracks, maar wijken verder nauwelijks af van de originelen. Swifts stem is nog nauwelijks lager geworden en op de productie is niet bezuinigd. Zo klinken ze simpelweg rijker en beter.

Die conclusie geldt ook de nieuwe opname van Speak now, die iets natuurlijker klinkt dan het origineel. Wel een subtiele verandering geldt de tekst van het liedje Better than revenge. In 2010 schreef Swift daarin over een liefdesrivale: She’s an actress / She’s better known for the things that she does on the mattress.

Jeugdige onervarenheid

Vrouwonvriendelijk, vindt ze – na enige kritiek – sinds enige tijd ook zelf. Ze verdedigde haar tekst nog door te wijzen op haar jeugdige onervarenheid, maar anno 2023 is het perspectief toch verschoven. De beruchte matras-vergelijking is vervangen door: He was a moth to the flame, she was holding the matches.