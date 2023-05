Tatjana Šimić liet zich gewillig fotograferen, net als Rob Kemps

Snollebollekes-voorman Rob Kemps is weer gelukkig in de liefde en dat werd vastgelegd op de gevoelige plaat. Beeld ANP / ANP Kippa

Het was in het voorjaar van 2011 toen mijn overzichtelijke wereldbeeld een buts opliep. Ik fietste over de grachten en zag Tatjana Šimić lopen met een man aan haar zijde. Op zich geen schokkende gebeurtenis, al was het wel een fikse spoiler: ze was op dat moment te zien in het programma Wie kiest Tatjana?, waarin ze op zoek ging naar een nieuwe liefde, en nu wist ik al welke van de 1024 aangemelde mannen als winnaar uit de strijd zou komen.

Ik dacht en keek en dacht wat om me heen, en bleek niet de enige die Tatjana en haar nieuwe vlam had gespot. Want terwijl ik kwijlend mijn vroegere puberale Flodder-fantasieën aan me voorbij zag trekken, stopte vlak voor me een dikke SUV met geblindeerde ramen, die pontificaal op de brug werd neergekwakt. Gehaast stapte een man uit, hij droeg een camera bij zich die zo groot was als een Amsterdammertje. Klik-klik-klik, ging het, maar terwijl Tatjana met haar hand candy onze kant op kwam lopen, rende de fotograaf juist naar achteren, om zich te verschuilen achter een boom.

De situatie werd nog vreemder, toen de paparazzo zich na een minuutje gewonnen gaf, en naar het tweetal toe liep. ‘Ha schat, staat alles erop?’ vroeg Tatjana vrolijk, er volgde een vriendschappelijke omhelzing. De fotograaf liet haar zijn net gemaakte foto’s zien, Tatjana’s nieuwe vriend stond er wat verloren bij. Twee dagen later stond hij, arm in arm met La Šimić op de cover van een roddelblad, de foto was bewust korrelig afgedrukt. ‘Betrapt!’ stond er in koeienletters boven.

Zó happy

Ik moest deze week aan het voorval terugdenken nadat er in showrubrieken een discussie was losgebarsten over de foto’s van Snollebollekes-voorman Rob Kemps en zijn nieuwe vriendin. ‘Zó happy is Rob Kemps met zijn nieuwe liefde,’ schreef Story bij de beelden, die overduidelijk geënsceneerd waren. Maar waar showbizzjournalisten voorheen het mysterie rond de betrapte BN’er in stand hielden, werd nu opeens openlijk gespeculeerd over hoe deze fotoserie van opperpaparazzo Edwin Smulders tot stand was gekomen.

Rob zou de Story zelf hebben getipt. Nee, zijn schoonmoeder zat er achter. Het zou een dealtje zijn geweest, vergelijkbaar met Wouter Bos die met een lege kinderwagen over straat ging om de fotografen die in de bosjes voor zijn huis lagen hun zin te geven. In de podcast van RTL Boulevard werd zelfs de vraag opgeworpen of Kemps voor de fotoserie was betaald, een theorie die al snel naar het rijk der fabelen werd verwezen.

Magie

Tja, op zo’n manier blijft er weinig magie meer over. Als de roddelpers haar eigen roddels gaat reconstrueren, en blijkt dat BN’ers het kat-en-muisspel met paparazzi maar al te graag meespelen, dan is de lol er snel af. Dat gold trouwens ook voor de liefde die Tatjana via de tv-show vond: de relatie hield slechts een klein jaar stand. Gelukkig hebben ze de foto’s nog.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.