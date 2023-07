TapasTheater heet voortaan Scala: ‘Echt leren spelen kan alleen maar voor publiek’

Lisa Ostermann (links) en Tessa Harmsen. Harmsen: ‘Er zijn heel weinig plekken in Nederland waar jonge artiesten die van de theateropleiding komen, kunnen spelen.’ Beeld Koosje Koolbergen

In de deuropening staat een enigszins verwaaide man die in het Engels vraagt of hij even naar de wc mag. Tessa Harmsen moet hem teleurstellen. “Nee, dat kan niet, die is nog niet af. Je moet naar SportCity aan de overkant, daar gaan wij ook heen als we moeten.”

Het is een kleine week voor de opening van het TapasTheater op de nieuwe locatie in de Van Hallstraat, maar er moet nog van alles gebeuren in de voormalige boksschool. Zo zijn niet alle vloeren van de vier minitheaterzaaltjes in de kelder op orde, als gevolg van een lekkage.

Ook de wc is dus nog niet gebruiksklaar. Maar Harmsen, die vijf jaar geleden stopte met haar pr-bezigheden voor onder meer Soldaat van Oranje, raakt niet in paniek. “We betalen al huur vanaf 1 juli, dus we moeten gewoon open op 14 juli.”

Nieuw theaterpubliek

De vestiging in de Oosterparkbuurt was een groot succes. Zeker in het weekend waren de zaaltjes uitverkocht en artiesten stonden in de rij om er te mogen spelen. Ook lukte het Harmsen om nieuw theaterpubliek te trekken. 40 procent van de bezoekers van het TapasTheater was nog nooit of heel sporadisch naar het theater geweest.

Harmsen is behept met oprecht theateridealisme: “Er zijn heel weinig plekken in Nederland waar jonge artiesten die van de theateropleiding komen, kunnen spelen. Wij zijn het hele jaar open en kunnen in dit onderkomen niet drie, zoals in het oude pand, maar vier artiesten programmeren, die drie keer per avond twintig minuten kunnen spelen.”

Op de opleiding leer je de ambachtelijke kanten van het vak, maar echt leren spelen kan alleen maar voor publiek, zegt Harmsen. “Als je hier twee weken staat heb je dus dertig voorstellingen achter de rug en weet je wel wat werkt en wat niet.”

Onaardigheid

Ze wijst op cabaretier Lisa Ostermann, die ook is aangeschoven, als hét succesvoorbeeld van de opzet van het TapasTheater. Na het winnen van het Leids Cabaret Festival in 2020 en haar ijzersterke debuutprogramma Met z’n allen wordt Ostermann als een van de grootste cabarettalenten gezien.

Ostermann werkt nu aan haar tweede programma, waarin zij wil aantonen dat gewoon aardig zijn ook sexy kan zijn. “Mensen zijn vaak zo kuttig, en ik heb geen lijf waar die onaardigheid makkelijk van afglijdt. Ik wil geen zeikende voorstelling maken. Er zijn echt veel stomme mensen, maar toch wil ik weten wat er wél vet aan ze is.”

Ostermann heeft haar huidige succes in grote mate aan het TapasTheater te danken, zegt ze. “Wat ik hier geleerd heb, vormde de basis voor Leiden. Op de Theaterschool in Amsterdam had ik wel bewezen dat ik liedjes kon schrijven, maar ik wilde ook grappen maken – ik wist alleen niet hoe dat werkt. Ik zag aan goede cabaretiers dat ze op het podium stonden alsof ze in de kroeg tegen mensen aan het praten waren. Die sfeer heb je ook in zo’n zaaltje in het TapasTheater.”

Klein, dat zijn ze. Er staan in totaal negentig stoelen in de vier zaaltjes, vertelt Harmsen. In de grootste is plek voor dertig bezoekers.

Geen theatersubsidie

Harmsen houdt zich nadrukkelijk bezig met het begeleiden van jonge artiesten die ze een plek wil bieden waar ze betaald aan de slag kunnen. “Luuk Ransijn, die in april het Amsterdams Kleinkunst Festival heeft gewonnen, kon ook hier aan de slag. En ik heb mensen aan het werk gezet om een stuk te schrijven. Dat is niet alleen betaalde werkgelegenheid voor de schrijver, maar ook voor een beginnende regisseur en vier jonge spelers.”

Juist daarom moest de horeca worden uitgebreid. Naast de befaamde tapasautomatiekmuur, waar je onder meer arancini met truffelmayonaise en geitenkaasquiche uit kunt trekken, kan er nu echt gedineerd worden. “Horeca levert wat meer geld op dan de 11 euro voor een kaartje, dat was ook in de Oosterparkbuurt het geval. Dat is dan helaas wel de reden waarom ik geen theatersubsidie krijg. Ik ben in de ogen van de subsidie-instanties commercieel bezig.”

Dat ze nu met een menukaart werken, is ook de reden voor de naamsverandering, zegt Harmsen. “Voor de kenners roept ‘Scala’ misschien vooral associaties op met een theater in Milaan, maar ik zie het als een naam die de uitgebreide keuzevrijheid aangeeft, zowel op culinair gebied als in de vier theaterzaaltjes. Want waar krijg je op één avond de mogelijkheid om zowel toneel, dans als cabaret te zien?”

Scala, foodbar en theater, Van Hallstraat 286