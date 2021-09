Tamar (34) beweerde met droge ogen: zonder handdoek droog ik ook wel op

30 en nooit meer werken, NPO 3. Beeld POWNED

Kom, dacht Lips, laat ik mij op mijn gevorderde leeftijd ook eens verdiepen in de zielenroerselen van onze veelbesproken millennials, en hij zapte naar Powned om te kijken naar een programma met de intrigerende titel 30 en nooit meer werken. Al snel had hij het gevoel naar zijn oude vader te zitten luisteren. Even wanhopig als vroeger vroeg hij zich af: mag er hier nog een beetje worden geleefd?

Fire schijnt de nieuwe, uit Amerika overgewaaide rage te heten waaraan jonge mensen zich vrijwillig overgeven: Financial Independent Retire Early. Ofwel: zorg ervoor dat ‘je inkomsten je uitgaven overstijgen’. Hard werken, geen schulden maken en zuinig leven. In de woorden van financieel coach Adine: “Fire is de hippe versie van krentenkakken.”

Lips kon het bijna niet geloven. Hij zag de 28-jarige Tim door de aanbiedingsfolders van de supermarkt bladeren om een zo groot mogelijk deel van zijn geld op te kunnen potten en hij hoorde de 34-jarige Tamar met droge ogen beweren dat ze de vrijheid had gevonden nu ze door het leven ging met een slaapzak, een tentje en een kameel, maar zonder handdoek, omdat je zo ook wel opdroogt.

Lips luisterde naar de slimmeriken die van geld nog meer geld wisten te maken. De 26-jarige Meyade die een kapitaal verdiende met cryptocurrency. De 22-jarige Ferdi die zijn complete studietoelage investeerde in aandelen, maar vergat om af en toe een biertje te drinken met zijn vrienden. En wie zag hij daar zitten mijmeren op de achterplecht van een miljoenenjacht in Istanboel? Voetballer Ryan Babel! Ook gij?

Financieel onafhankelijk worden, het zou wat, dacht Lips in opperste verwarring. Gelukkig kwam daar Adine weer in beeld: “Die drie jaar die je er korter over doet om Fire te worden, is alleen van belang als je nu een kutleven hebt.”

