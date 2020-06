Talpa zendt Veronica Inside maandag niet uit

Rene van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee tijdens een online uitzending voor de businessclub van FC Twente. Beeld ANP

‘Even rust in de tent,’ zei zenderdirecteur Marco Louwerens donderdagochtend op Radio 538. Louwerens hakte woensdag in Dordrecht de knoop door, nadat het VI-trio daar een praatshow voor de businessclub van FC Twente had gehouden.

Na de uitzending van afgelopen maandag kregen Genee, Van der Gijp en Derksen ruzie. In de show stond het thema racisme centraal en probeerde presentator Genee een open gesprek over het onderwerp te leiden tussen en advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta.

Volgens zijn collega’s nam Genee echter te veel afstand. Ze voelden zich in de steek gelaten. Van der Gijp zei later dat het de laatste uitzending was waar hij en Johan aan zouden meewerken. Derksen liet woensdag al weten dat, als het aan hem ligt, er maandag geen uitzending komt.