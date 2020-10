Talpa kan wat leren van het debacle van Dit vindt Nederland

Dit vindt Nederland. Beeld SBS 6

Het is in recensentenland goed gebruik om een televisieprogramma niet af te rekenen op de eerste aflevering. En als dat wel gebeurt, moet er altijd even bij vermeld worden dat dit ‘eigenlijk niet eerlijk is’: een programma moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen, kinderziektes eruit te krijgen en een eigen geluid te vinden.

Maar je kunt ook te laat zijn. Lips gunde Dit vindt Nederland wat tijd, maar al na drie weken trok Talpa de stekker uit de dagelijkse meningenshow op SBS. De kijkcijfers waren dramatisch, de kritieken vernietigend en kennelijk had men er geen vertrouwen in dat het nog goed zou komen. En dus was het over en sluiten voor Natacha ­Harlequin cum suis.

Welke lessen kunnen getrokken worden uit dit debacle? Les één: als Talpabaas Paul Römer zegt dat een programma ‘een maand of twee’ krijgt om zich te ontwikkelen, kun je als redactie alvast je koffers inpakken. Een week nadat Römer dit op Radio 1 had gezegd, draaide hij Dit vindt Nederland de nek om.

Les twee: dat iedereen een mening heeft, betekent niet dat iedere mening interessant is. Sociale media geven een vertekend beeld, maar uiteindelijk is het niet erg boeiend om te weten wat Dennis van der Geest, Jenny Douwes of Ben van der Burg vindt van de mondkapjesplicht.

Les drie: het profiel van een zender moet helder zijn. SBS 6 wil dolgraag af van het campingimago, maar een zender die enerzijds leunt op de hysterische Meilandjes en an­derzijds probeert serieuze, journalistieke programma’s te maken verliest de kijker. Dat bewijst ook de 5 Uur Show, dat inhoudelijk zeker niet onderdoet voor Tijd voor Max, maar waar de SBS-kijker ook niet op zit te wachten.

De vierde les van Lips is er eentje voor zichzelf: voortaan gewoon na de eerste aflevering in de pen klimmen, want natrappen is nooit chic.

