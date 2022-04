Talpa bevestigt vertrek Johan Derksen bij Vandaag Inside

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp tijdens Vandaag Inside Beeld Brunopress

Door het besluit van Derksen lijkt er een definitief einde te komen aan het programma dat meer dan 20 jaar lang, in verschillende vormen en onder meerdere namen, een vaste waarde op televisie was. Genee en Derksen waren in 2001 voor het eerst samen te zien in wat toen nog Voetbal Inside heette, in 2008 voegde Van der Gijp zich bij hen. In 2011 ontving het VI-trio de Gouden Televizier-Ring.

Akwasi

Het programma, dat aanvankelijk alleen over voetbal ging, maar gaandeweg een steeds breder palet aan onderwerpen behandelde, was onder de vaste kijkers mateloos populair, maar zorgde ook vaak voor controverse. Homo’s, transgenders, migranten en vrouwen moesten het, onder het motto ‘kleedkamerhumor,’ vaak ontgelden. In 2020 verdween het programma bijna van de buis nadat Derksen bij het beeld van een als Zwarte Piet verkleedde demonstrant zei: ‘Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?’ Derksen weigerde excuses te maken, adverteerders trokken zich terug, maar het programma bleef toch bestaan.

Nu lijkt, na een halve week van ophef, het doek definitief te zijn gevallen. Dinsdag vertelde Derksen dat hij in zijn tijd als voetballer na een stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Aanvankelijk deed hij voorkomen haar met de kaars gepenetreerd te hebben, een dag later zwakte hij dat verhaal af en had hij de kaars alleen tussen haar benen gezet.

Woke- en cancelfamilie

Wat volgde was een golf van verontwaardiging, onder meer vanwege de lacherige sfeer in de studio toen Derksen zijn bekentenis deed. Woensdag- en donderdagavond ging de uitzending in zijn geheel over de consternatie die was ontstaan, maar Derksen weigerde zijn excuses te maken. Wel zei hij geen zin meer te hebben om door te gaan met het programma, omdat door toedoen van de ‘woke- en cancelfamilie’ ‘kennelijk geen ruimte meer is voor een type zoals ik’. Daarop verklaarden Genee en Van der Gijp dat ze, mocht Derksen er inderdaad mee stoppen, solidair met hem zouden zijn.

Op de plek van Vandaag Inside wordt voorlopig Van Frankrijk tot Noordwijk uitgezonden, waarin de familie Meiland wordt gevolgd. Of het uitgesloten is dat VI in de toekomst terugkeert wilde Talpa vrijdagmiddag geen toelichting geven.