Talkshow mister LuckyTV: Zomergasten op z’n Van de Paverts

Sander van de Pavert interviewt Andries Knevel. ‘Maar wat zou er gebeuren als ik ineens hard zou schreeuwen?’ Beeld BBNVARA

Op tafel staan een karaf met water en glazen, papieren liggen voor zijn neus. Op de achtergrond hangen paarse gordijnen. Sander van de Pavert (43) zit strak in kostuum, handen gevouwen. Tegenover hem zit Andries Knevel, zijn gast voor vanavond. Plotseling begint Van de Pavert keihard te schreeuwen. Knevel, aan de andere kant, verblikt of verbloost niet.

Het zijn beelden van Avondlicht, het nieuwe absurdistische interviewprogramma van Sander van de Pavert. “Jasje, haartjes, een beetje een Svennetje Kockelmann ben ik, hè?” grijnst Van de Pavert. “Geloofwaardig allemaal, toch?”

Het decor ziet eruit als een combi tussen Het elfde uur, Zomergasten, Koffietijd en Oog in oog. “Dat concept, twee personen tegenover elkaar, die vragen, de spanning, die serieuze gesprekken, ik heb het twintig jaar opgepeuzeld. Maar wat zou er gebeuren als de presentator ineens in zijn neus zou pulken, koekjes zou eten of keihard schreeuwt?”

Normale interviews

Het antwoord vinden we in Avondlicht, een reeks dialogen met Andries Knevel, Giel Beelen, Catherine Keyl, Jort Kelder en Freek Vonk. In de studio in Hilversum sprak Van de Pavert met de gasten, een uur lang, soms vijf kwartier. “Dat waren normale gesprekken. Ik heb me ook echt voorbereid als een interviewer, deed veel research. Het materiaal nam ik mee naar huis en dan kon de lol beginnen.”

In zijn werkplaats aan huis ging Van de Pavert aan de slag, op z’n Lucky TV’s. Veel knippen, heel veel knippen, heel veel plakken. “Als ik vroeger naar een-op-eeninterviews keek, wist ik dat er al gemonteerd was. De ongemakkelijke blikken, sommige antwoorden, als iemand een rare muil trekt, veel was er al uit. Nu heb ik dus alles, hè, alles. Voor mij iets groots.”

Het resultaat: een totaal ander interview, absurdisme in optima forma, teruggebracht naar 12 minuten. “Aan sommige afleveringen heb ik maanden zitten monteren. Dat was hard werken, vijf- tot zesduizend knippies. Ik ben alle stadia doorgegaan. Hoge pieken, depressieve dalen – maar het was ook genieten, hoor.”

De gasten stonden niet allemaal te juichen toen Van de Pavert aan de lijn hing met het idee. “Jort Kelder en Giel Beelen zeiden meteen ja. ‘Have fun, ga je gang,’ zei Jort. Ze wisten vooraf niet wat ze konden verwachten. Wel dat het humoristisch was en dat ik ze te grazen zou nemen. Met enige smaak dan, hè. Ik zet ze heus niet neer als pedofielen of zo.”

De Hagenaar, die sinds 2005 met Lucky TV een (bijna) dagelijkse bijdrage aan De wereld draait door maakt, ‘moest de afspraak maken’ dat de gasten de aflevering vooraf zouden bekijken en eventueel dingen konden aanpassen. Bij Knevel gebeurde dat.

Telefoontje met God

De voormalige programmadirecteur van de EO wilde niet God aan de telefoon krijgen, een item dat Van de Pavert erin had gemonteerd. “Dat schrappen vond ik wel erg, ja. Aan de andere kant: Andries Knevel in mijn programma, dat was wel een droom. Een voordeel: als er een tweede reeks komt, weten de nieuwe gasten wel wat ze kunnen verwachten.”

Is dan de koning zijn nieuwe droomgast? Van de Pavert kruipt voor Lucky TV regelmatig in de huid van ‘Willy’ Alexander. “Het is de vraag die me het meest is gesteld is: wat de koning van de persiflage vindt. Ik heb geen idee, maar als ik koning was en een of andere idioot maakte telkens filmpjes van me, dan zou ik toch kijken.”

Avondlicht is te zien vanaf zondag 6 oktober om 22.55 uur op NPO 1.