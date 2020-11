Talent is niet nodig bij I can see your voice

Beeld RTL4

Miljoenen Nederlanders kijken elke vrijdag naar The Masked Singer, waarin bekende Nederlanders zich in een hysterisch pak hijsen zodat ze onherkenbaar kunnen optreden. Een jury moet raden wie er in het pluchen pak schuilt. Simpel format eigenlijk, en razend populair.

RTL is natuurlijk niet achterlijk, en vroeg de bedenker van The Masked Singer om nog zo’n leuk format te bedenken, voor de donderdagavond. Dat werd I can see your voice, min of meer het tegenovergestelde van The Masked Singer, maar met dezelfde elementen: BN’ers in de jury, iets met zingen, met kandidaten wegstemmen en Carlo Boszhard.

Toen Boszhard de eerste volle vijf minuten van de uitzending besteedde aan het uitleggen van alle spelregels – een verleidelijk zapmoment om even te kijken welke Amerikadeskundigen er dit keer aan de talkshowtafels zouden zitten – dacht Lips dat het een ingewikkeld programma zou zijn.

Dat viel mee. Kort samengevat: herken het zangtalent zonder dat er gezongen wordt. De kandidaten staan het grootste deel van de tijd als wassenbeelden opgesteld. Of ze kunnen zingen moet de jury inschatten op basis van hun lipsynckwaliteiten en uiterlijk.

Door al die programma’s vol zangtalent zoals The Voice en Holland’s got talent was Lips bijna vergeten hoe moeilijk zingen is. I can see your voice maakt dat in één klap duidelijk. Want als kandidaten worden weggestemd, mogen ze laten horen of ze echt kunnen zingen. Bij echte zangers levert dat applaus op, maar bij valse kraaien ook. Iemand die elke noot mist en dat vol overtuiging doet, werkt op de lachspieren, merkte Lips.

Als dit format een succes wordt, kan RTL weer jaren vooruit: talent is niet meer nodig. Lips voorspelt een So you think I can hear you dance, waarin de jury danstalent moet beoordelen op het gehoor.

