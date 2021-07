Podcast

Taghi Podcast: ‘Knettergek is zacht uitgedrukt over Noffel’

Justitie ziet in Naoufal ‘Noffel F. een vermoedelijke rechterhand van Ridouan Taghi. Wie is deze Noffel, waarvoor zit hij vast, en wie probeerde hem uit de weg te ruimen in Berlijn? ‘Als je 10 geruchtmakende zaken uit het afgelopen decennium noemt, is Noffel een vaak terugkerende factor in die zaken.’