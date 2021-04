‘Tafel voor twee’ was net First Dates, maar dan zonder vonkjes

Tafel voor twee, NPO3. Beeld KRO NCRV

Hoe heet ook alweer dat ene tv-programma dat wordt opgenomen in een restaurant? Waarbij iemand nerveus aan de bar zit te wachten op zijn of haar tafelgenoot van die avond. En dat je daarna mee kunt kijken met hun ongemakkelijke gesprekken tijdens een diner en ze ook allebei apart voor de camera wat over zichzelf en de ander vertellen?

Ja, mijnheer en mevrouw Lips dachten gisteravond ook naar First dates te kijken, maar dan een langdradige versie zonder vonkjes. Het bleek het nieuwe programma Tafel voor twee te zijn. Qua setting en opzet precies First dates, maar qua onderwerpen meer Het familiediner.

Op papier leek het ongetwijfeld een goed idee om twee op zichzelf succesvolle programma’s te combineren, maar volgens mevrouw Lips krijgt dit programma echt geen tweede seizoen.

Zo wilde een jongen aan zijn beste vriend duidelijk maken dat hij spijt had van het scooterongeluk waardoor zijn vriend nog steeds op krukken liep. Maar omdat die vriend hem niets kwalijk nam, werd het een gezapig gesprek. Wel lief, en ongemakkelijk, was de 19-jarige Jamie die op een knie ging om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, op hun eerste date buitenshuis.

Het enige gesprek waardoor Lips het een uur volhield, was dat tussen een moeder en een dochter die elkaar niet meer hadden gezien sinds de dochter op haar zestiende uit huis was geplaatst. Ze was nu 24 en wilde weten waarom haar moeder nooit meer contact met haar had opgenomen.

Er waren verwijten, ijzige stiltes, excuses en tranen. Precies, een prima onderwerp voor Het familiediner.

