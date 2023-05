Taarten van Abel gaat door met nieuwe presentator

De toren van Babel zoals die in de leader van het programma geportretteerd wordt. Beeld VPRO

De voorlopig nieuwe naam van het programma is Taarten van Babel, gebaseerd op het schilderij Toren van Babel, dat als taart geportretteerd wordt in de leader van het programma.

Presentator Siemon de Jong zei in april na twintig jaar te stoppen met het jeugdprogramma waarin kinderen met hem een taart bakken om iemand te bedanken. De VPRO en producent Kleine Storm gaan op zoek naar een nieuw gezicht voor de presentatie.

In Taarten van Abel nodigde De Jong een kind uit om een taart te bakken voor een speciaal iemand. Tussen het bakken door voerden zij gesprekken over het leven van het kind. Ook zware onderwerpen als de toeslagenaffaire, scheiding van ouders of pesten kwamen aan bod.

