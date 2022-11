Sywert van Lienden gaf Matthijs van Nieuwkerk een ‘kiss of death’

Matthijs van Nieuwkerk. Beeld ANP

Wat valt er nog te melden over DWDD-gate, een week na de clusterbom die de Volkskrant op het Mediapark gooide? Eigenlijk is alles wel al zo’n beetje gezegd. Als er iets opvalt in het tumult over de charmante talkshowpresentator die tevens tiran bleek, dan is wel het hoe goed we inmiddels geworden zijn in het voeren van dit soort nationale debatten. Schouderklopje voor ons, zou je zeggen.

Wat een verschil met pak ’m beet vijf jaar geleden, toen de gesprekken over MeToo, grensoverschrijdend gedrag en machtsverhoudingen hortend en stotend op gang kwamen en er altijd wel iemand was die zich afvroeg of we ‘niet een beetje aan het doorschieten zijn’ en of er geen belangrijkere onderwerpen zijn om ons druk over te maken. Dit zijn nou eenmaal ‘the ways of the world,’ zei schrijfster Jessica Durlacher relativerend over de affaire rond Harvey Weinstein, nota bene aan tafel bij DWDD. Vrouwen moesten gewoon wat weerbaarder worden, was haar boodschap destijds.

Medelijden en mededogen

We zijn inmiddels ontelbare schandalen verder, elk van verschillende aard en ernst, en media lijken een vorm gevonden te hebben waarin dit soort gesprekken worden gevoerd. Keurig netjes, haast routineus kwamen de afgelopen dagen op radio, televisie en in de kranten alle perspectieven aan bod. Er klonk medelijden voor de slachtoffers en zelfs enig mededogen voor Van Nieuwkerk, maar al snel verlegde de aandacht zich naar de verantwoordelijken, die hadden nagelaten om in te grijpen. En, nog belangrijker, er kwam een breder gesprek op gang over welk gedrag we wenselijk vinden, en of schreeuwen en schelden op de werkvloer wel normaal is en wat ‘topsport bedrijven’ eigenlijk is. Zo ontsteeg het debat de showbizzrel.

De kiss of death van Sywert

Niet dat er helemaal geen dissonanten waren. Wat onnozel waren de DWDD-stamgasten die zeiden dat ze al die keren nooit iets hadden gemerkt van wat er achter de schermen speelde. Nogal wiedes. En er waren wat intimi die het voor Van Nieuwkerk opnamen (Eus, Paul Haenen, Peter Vandermeersch, Mike Boddé) en die de hele kwestie eigenlijk maar gezeur leken te vinden. Maar misschien is dit ook wel waarop je mag hopen dat vrienden voor je doen als je in de penarie zit. De kiss of death kwam van Sywert van Lienden, die ‘Matthijs’ (zoals hij hem kennelijk mag noemen, en niet ‘meneer Van Nieuwkerk’) op Twitter ‘sterkte’ wenste.

De komende maanden zal er onderzoek worden gedaan, een rapport komen met plechtige aanbevelingen en Van Nieuwkerk zal, nadat hij zich enkele maanden heeft teruggetrokken in het oosten des lands, op een zeker moment wel weer op de buis verschijnen. Cynici zullen dan zeggen dat op het Mediapark na een glas en een plas alles is gebleven zoals het was. Maar als samenleving zijn we door deze episode toch een piepklein stapje vooruit gekomen.