Sylvana Simons clashte met de klas pubers

Dream School, NPO 3. Beeld -

Ook Sylvana Simons was ooit een probleem­jongere: vier middelbare scholen, vroeg uit huis, begeleid op kamers. Daarom trad ze maar al te graag op als docent in Dream School, het NPO 3-format waar drop-outs les krijgen van BN’ers.

Een warm bad werd het niet. Zodra Sylvana oog in oog stond met haar pupillen, herkenden die haar als de aan­jager van de Zwarte Pietendiscussie. “Wie van jullie vindt mij een stom kutwijf dat de mond moet houden over Zwarte Piet?” vroeg ze. “O, dat zijn er best wel veel...”

Ze was dan wel weer geknipt voor een lesje sociale media. Haar leerlingen komen nu ook op televisie en konden zich alvast schrap zetten voor de drek die dan loskomt. Een kleine bloemlezing van Sylvana’s Facebook: “Dat ik een heks ben, dat ik lelijk ben, dat ik dood moet.” Blijf dan maar eens geloven in jezelf.

Dat is wat Sylvana de jongeren wilde leren, maar uiteindelijk leerden ze haar een lesje. In de klas werd ze met zoveel argwaan ontvangen dat ze in de contramine schoot. Ze wilde zeggen dat alles wat op sociale media wordt gezegd van haar afglijdt omdat ze sterk in haar schoenen staat. In plaats daarvan zei ze koeltjes: “Het interesseert me werkelijk helemaal niks wat jullie van me vinden.”

Wat een les moest worden werd een clash van pubers. Haastig lastte Dream School een adempauze in.

Mooi was dat Sylvana na afloop donders goed wist waarom ze zich had laten provoceren. Door Celena vooral, een meisje met een geblondeerd afrokapsel dat als een woedend aura om haar heen hing. In die boze stoorzender herkende Sylvana de puber die ze zelf ooit was geweest. “Ik was haar. Helemaal. Van top tot teen.”

Reageren? hanlips@parool.nl.