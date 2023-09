‘Sweet Dreams’ van Amsterdamse regisseur namens Nederland naar de Oscars

Sweet Dreams. Beeld EmoWeemhoff / LemmingFilm

De satirische film Sweet Dreams werd geselecteerd door een commissie bestaande uit 20 afgevaardigden van verschillende filmbrancheverenigingen en organisaties uit de Nederlandse filmindustrie. Producenten konden hun films tot 1 augustus aanmelden voor de selectie van de Nederlandse Oscarinzending.

In totaal werden 15 Nederlandse speelfilms aangemeld, waaronder De Vuurlinie van Roel Reiné, Het verloren transport van Saskia Diesing en De man uit Rome van Jaap van Heusden.

Nederlands-Indië

Sweet Dreams speelt, zo staat aan het begin van de film vermeld, in Nederlands-Indië rond 1900. Renée Soutendijk vertolkt de rol van koloniale matriarch Agathe, wier man Jan (Hans Dagelet) een suikerfabriek heeft op een afgelegen Indonesisch eiland in de nadagen van de Nederlandse overheersing.

Na Jans plotselinge dood komen zijn zoon Cornelis (Florian Myjer) en diens hoogzwangere vrouw Josefien (Lisa Zweerman) naar Indië. Zij willen de boel zo snel mogelijk verkopen en terug naar het vaderland. Maar Agathe, die in Indië is geboren, de taal spreekt en een binding heeft met het land, wil helemaal niet ‘terug’ naar Nederland.

De Nederlands-Bosnische regisseur Ena Sendijarevic debuteerde in 2019 met het eigenzinnige Take Me Somewhere Nice, over een jonge vrouw die een roadtrip maakt naar haar vaderland Bosnië. Die debuutfilm ging in wereldpremière op het Rotterdamse filmfestival IFFR en werd geselecteerd door de Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, een onderdeel van het festival van Cannes.

Gouden Luipaard

Sweet Dreams ging vorige maand in wereldpremière in de hoofdcompetitie van het Internationale Filmfestival van Locarno, en werd bekroond met een Gouden Luipaard voor Beste Acteerprestatie voor Renée Soutendijk en een Prijs van de Junior Jury. De film beleeft deze week zijn Noord-Amerikaanse première in de Centrepiece-sectie van het festival van Toronto en is 22 september de openingsfilm van het 46ste Nederlands Film Festival in Utrecht. Een week later is Sweet Dreams te zien in de reguliere bioscopen.

Op 21 december maakt de Academy de shortlists voor de verschillende categorieën bekend, op 23 januari 2024 worden de nominaties bekendgemaakt. De 96ste Oscaruitreiking vindt op 10 maart plaats in Los Angeles.