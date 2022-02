Sven Kramer kreeg koud van het ijs weer zo’n heerlijke shrink à gogo-sessie bij Bert Maalderink

Sven Kramer na zijn laatste wedstrijd. Beeld screenshot

In de nieuwsbulletins op zaterdag werden de scherven bijeengeveegd van de storm Eunice. Het NOS Journaal nam de schade op waarbij nog eens lustig werd gestrooid met beelden van ontwortelde en dwars doormidden gebroken bomen.

De vergulde Gerri Eickhofzuidwester voor de meest onverschrokken verslaggever was vrijdagavond al weggekaapt door Piet Paulusma die voor Op1 de storm trotseerde vanuit de haven van Harlingen. Met beide handen aan de oren geklemd en ergens daartussenin een telefoon bracht hij verslag uit.

Omdat hij een speelbal van de wind dreigde te worden, was Paulusma maar in een luwte gaan staan. Anders was hij onverstaanbaar geweest, zei hij, wat Lips deed terugdenken aan al die weerpraatjes vanaf braderieën van Geestmerambacht tot Buitenpost die zonder Eunice nou ook niet per se verstaanbaar waren.

Zaterdagochtend was het woord aan Bert Maalderink voor weer zo’n heerlijke shrink à gogo-sessie met een schaatser koud van het ijs. Het interview met Ireen Wüst eerder deze Winterspelen was al veelbesproken, dit keer was het Sven Kramer die voor het laatst het Olympische ijs had beroerd.

“Pfff, ja....,” begon Maalderink met een diepe zucht. Het was het einde van een tijdperk, maar anders dan Wüst wilde Kramer niet emotioneel worden. Jarenlang was hij onoverwinnelijk, maar in zijn laatste wedstrijd werd hij laatste. Zo gaan die dingen, redeneerde Kramer - ook een soort oude eik die de weg vrijmaakte voor een volgende kampioen.

“Bedankt voor alles,” zei Maalderink tegen Kramer. Al in 2006 stonden de twee oog in oog bij de Winterspelen van Turijn. Kramer kwam op in een tijd dat schaatsers van bondscoach Henk Gemser hadden meegekregen dat ze tijdens hun rit in gesprek moesten raken met het ijs, tot wel 25 rondjes lang. Maar waarom zou je in gesprek gaan met het ijs als je het ook kwijt kunt bij Bert Maalderink?

