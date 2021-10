Sven Kockelmann gaat voor WNL Op1 presenteren: ‘Geen gemakkelijke beslissing’

Beeld Brunopress

Ekiz presenteerde samen met Renze Klamer twee seizoenen De Vooravond, maar werd afgelopen zomer plotseling aan de kant gezet door BNNVara. Kockelmann, die 1 december overstapt, was al langer in beeld voor Op1, zeker sinds dit televisieseizoen toen BNNVara afscheid nam van de vrijdagavond. Daar zaten tot de zomer Paul de Leeuw en Astrid Joosten aan tafel. WNL heeft met Jort Kelder en Welmoed Sijtsma al een avond van Op1. Ook Anita Witzier werd eerder genoemd als kompaan van Kockelmann aan tafel, maar uiteindelijk zal WNL straks twee avonden hosten.

Sven Kockelmann was jarenlang het vaste gezicht van KRO-NCRV met De Ochtend op de radio, Oog in Oog en KRO Brandpunt. Hij presenteert momenteel elke werkdag 1 op 1 op NPO Radio 1, waarin hij een half uur gasten ontvangt. “Toen Bert (Huisjes) mij benaderde en me vertelde over zijn plannen, werd ik meteen enthousiast,” aldus Kockelmann over de WNL-hoofdredacteur. “Vooral de ambities van WNL rond de actuele politieke en economische journalistiek spreken me zeer aan. En hoewel het bepaald geen gemakkelijke beslissing was de KRO-NCRV na bijna dertig jaar te verlaten, kijk ik er erg naar uit mijn bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van WNL.”

‘Eén van de beste interviewers’

Hij dankt KRO-NCRV: “Ik ben enorm dankbaar voor wat ik in de afgelopen 28 jaar heb mogen maken, de omroep vormt een groot deel van mijn journalistieke leven. KRO-NCRV heeft mij altijd alle kansen geboden, zeker in de afgelopen anderhalf jaar. Ik ga de programma’s en mijn collega’s bij KRO-NCRV missen en ben hen dankbaar voor al die jaren waarin we scherp en spraakmakend konden zijn.”

WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes is blij met de komst van Kockelmann, die ‘past in onze ambitie om WNL als journalistieke omroep te blijven uitbouwen met mooie televisie- en radioprogramma’s’. “Wij zijn zeer verheugd dat Sven daaraan wil bijdragen. Een prachtige versterking.”

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, respecteert de keuze van Kockelmann: “Hij is spraakmakend en vasthoudend en één van de beste interviewers van ons land. Vanzelfsprekend hadden we hem graag behouden voor onze omroep, maar hij heeft een andere keuze gemaakt die wij respecteren. We vinden het enorm jammer dat hij KRO-NCRV verlaat maar tegelijkertijd zijn we blij dat hij bij de publieke omroep blijft. We wensen hem alle succes toe bij WNL.”