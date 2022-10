Sven Keet is dirigent, zanger, beatboxer én trans: ‘Ik noem mezelf niet graag een rolmodel, maar ben dat wel’

Sven Keet: ‘Veel trans personen vinden het niet fijn als je naar hun oude naam vraagt. Ik voel dat niet zo.’ Beeld Harmen de Jong

Amsterdam

“Ik ben geboren in De Pijp, mijn ouders hadden daar een heel klein kamertje. Toen ik twee was, kwam mijn oudste broertje en zijn we verhuisd, naar Nigtevecht. Mijn vader is psychiater, mijn moeder psycholoog – best een interessante combinatie om als ouders te hebben. Als ik, toen ik zeven was of zo, een kind stom vond, zeiden ze altijd: en hoe denk je dat hij zich voelt? Dat wil je dan helemaal niet horen. We hadden ook elke zondagochtend een familieontbijt waarbij we elkaar tips en tops gaven. Gelijkwaardig hoor, dus ook wij aan onze ouders. Dat ging zo: nou, Sven, ik vind het fijn dat je het caviahok zo vaak schoonmaakt, maar ik vind het wel vervelend dat je zo schreeuwt als je boos bent. Iedereen ging het hele gezin af, dat vonden we heel normaal.”

“Nigtevecht is een klein, kerkelijk dorpje. Ik riep als kind altijd: ik ben een jongetje, maar om me heen had iedereen zoiets van: waar heb je het over? Jongetjes wilden niet met me spelen, maar de meisjes vonden me ook raar. Ik heb me in die tijd heel alleen gevoeld.”

Viool

“Mijn ingang naar muziek, mijn eerste instrument. Ik was heel slecht: alles klonk van kgrrr kgrrr kgrrr, en klassieke muziek was niet mijn ding. Ik vond het wel leuk om met muziek bezig te zijn en ik kreeg er onlangs wel nog een hele voorzichtige Ode to Joy uit.”

Katja

“Dat ben ik, ik reageer er nog steeds op, al is er niemand meer die me zo noemt. Veel trans personen vinden het niet fijn als je naar hun oude naam vraagt. Ik voel dat niet zo. Tot mijn 21ste was ik Katja, en voor die tijd is er heel veel gebeurd. Ik vind het idee een beetje gek dat ik dat boek moet dichtslaan en opbergen waar niemand het kan zien. Dat klopt niet.”

“Als mijn ouders over vroeger praten, gebruiken ze nog vaak die naam. Ik niet. Natuurlijk, die zin ‘Sven, ik vind het fijn dat je het caviahok zo goed schoonmaakt’, is nooit uitgesproken. Maar voor mij is altijd duidelijk geweest hoe het zat.”

Sven

“Die naam… Dat is zo’n slecht verhaal. In de periode dat ik mijn conservatoriumklas had verteld dat ik worstelde met mijn gender waren we uit, in een gaybar. Ik had een bananenshirt aan en er was een man die fan was van dat bananenshirt en van mij. Toen kwam een klasgenoot erbij staan. Zij dacht: als ik nu ‘Katja’ zeg, valt mijn klasgenoot door de mand, want die man denkt dat hij met een jongen van doen heeft, dus dan ontstaat er misschien iets naars. Dus zij zei in een split second: ah, je hebt Sven ontmoet? Die naam werd mijn alter ego. Toen de tijd kwam dat ik echt een naam moest kiezen, hebben we nog van alles met een K door zitten nemen: Kasper, Koen, mensen houden vaak dezelfde beginletter. Maar ik had al een band met de naam Sven.”

“Mijn moeder vond het lastig dat ze bij dat proces niet betrokken was. Ze vond mijn transitie moeilijk, maar heeft me wel gesteund. Ze had het beeld: we hebben een dochter en twee zoons. Het was een rouwproces. Als ouders zet je een kind op de wereld, je bedenkt een naam, je stelt je zijn verdere leven voor. En dit hadden ze nooit bedacht. Ik ben met mijn eigen identiteit aan de haal gegaan. Ik heb mijn ouders ook pas verteld dat ik in transitie wilde gaan een half jaar nadat ik bij de huisarts was geweest voor een verwijzing naar de genderpoli. Ik was bang voor wat ze ervan zouden vinden. Toen ik op mijn zestiende mijn haar ultrakort afknipte, was het niet bepaald: ‘you do you’, maar meer: ‘Ik vind het niks, maar goed.’ Ze stonden hier toch meer in als ouders dan als psychiater of psycholoog – en dat is hun goed recht.”

Maze

“Mijn tweede muzikale familie, een vocal group uit Rotterdam. Dat is de plek waar ik als zanger mijn ei kwijt kan. Ik zing er hoge tenor, ik beatbox en ik arrangeer veel nummers voor ze. Het hoogtepunt was denk ik New York: we waren uitgenodigd op een Amerikaans a-capellafestival. De Amerikaanse lichtemuziekscene is één en al show, wij waren vergeleken met hen best timide, maar we hebben toen wel gewonnen. In Nederland is de scene groeiende. Ik geloof dat er meer mensen op een koor zitten dan op voetbal, maar dat is inclusief klassieke muziek. Mijn zanggroepen vind ik heel fris, maar die wereld is vaak nog wat stoffig. Ik zou dat graag willen veranderen.”

Poffertjes en kekkertjes

“Zo heb ik leren beatboxen. Met je stem boots je een drumstel na. ‘Pof’ is de kick, de lage trommel van het drumstel, de ‘tjes’ is de hi-hat, een soort bekken, de ‘kek’ is de snare, de hogere trommel. Het is heel vermoeiend om te doen, het is zoeken naar waar je kunt ademen, want soms kan dat eigenlijk niet. Ik oefen het veel op de fiets, voor mijn conditie, maar vroeger versnelden mijn optredens allemaal doordat ik in ademnood was en in een soort paniek steeds sneller ging.”

Playground

“Mijn kindje, een heel diverse groep. Bij studentenvereniging ASV Gay had ik een koortje, Homofoon, en toen ik afstudeerde, zei ik: dit stopt, maar ik ga iets nieuws oprichten en ik zou het tof vinden als je auditie kwam doen. Playground is echt anders, en het werkt. Ik denk dat dat komt door de extreem veilige sfeer. De meeste koren zijn heel binair: de mannen in een pak, de vrouwen in een jurk. Dat is bij ons niet aan de orde. Ik benoem ook altijd alleen stemgroepen, ik zeg dus nooit ‘mannen, zingen!’ als ik de tenoren en bassen bedoel. We hebben een trans persoon die mezzosopraan zingt. Dan zeg ik dus gewoon: ‘Mezzi, zingen!’”

Testosteron

“Dat heeft mij heel erg geholpen. Eerst nam ik Androgel, dat smeer je elke dag op je buik. Pillen doen ze niet meer in Nederland, want je moet er steeds iets vets bij eten wil dat aanslaan. Dan eet je dus elke dag een broodje kroket. Die gel smeer je op je buik en je bovenbenen. Recentelijk ben ik overgestapt op injecties. Dat moest wel: ik heb een vriendin, en als je die gel hebt opgesmeerd, kun je daarna niet meer knuffelen. Anders heeft Carline straks ook een snor.”

“Mijn stem is gedaald, ik heb nu een tenorstem, dat vind ik fijn; mijn gezicht is hoekiger geworden, ik ben wat breder geworden. Er is een snorsituatie. Voor mij is dit genoeg. Veel transgender mensen nemen ook een operatie, maar de testosteron heeft mij geholpen om door het leven te gaan zoals ik wil.”

Smurfenstem

“Dat gevaar bestaat bij trans mannen, dat ze zo gaan praten. Vocal entrapment heet dat, opgesloten stembanden. Bij cisgender mannen kantelt het strottenhoofd, bij trans mannen niet. Maar je stembanden worden door testosteron wel dikker. Dan kun je ruimtegebrek krijgen en gaan piepen. Ik geef workshops hoe je dat kunt voorkomen, want vanuit de genderpoli krijgen trans mannen geen logopedie aangeboden. Trans vrouwen wel, want die moeten leren hoger te praten en het intonatiepatroon van een vrouw te krijgen. Als je stem eenmaal is gedaald, krijg je die niet meer omhoog met oestrogeen. Bij trans mannen zeggen ze: de stem gaat dalen, dat komt wel goed. Maar dat is dus niet altijd zo.”

Rolmodel

“Ik vind het moeilijk om mezelf een rolmodel te noemen, maar ik heb wel door dat ik dat ben. Jonge arrangeurs en dirigenten komen me vragen om tips, dat vind ik vet, en op het gebied van gender zijn er veel mensen die mij en ook mijn vriendin Carline als rolmodel zien omdat wij uitdragen dat wij er gewoon zijn en niet onderdoen voor anderen.”

“Ik heb voorlichting gegeven op scholen voor het COC. Vooral buiten Amsterdam. In Amsterdam schrijf je een paar letters op het bord en dan vragen ze: waar is de q? Waar is de i van intersekse? Dus hier is voorlichting wat minder nodig, je kunt beter naar Hoorn gaan ofzo. Op dat soort plekken is de meestgestelde vraag aan mij wat er in mijn broek zit. Dan zeg ik: dat gaat je niks aan.”

Heb je even voor mij

“Een arrangement van mij waarbij ik ben losgegaan op dat liedje van Frans Bauer. Ik heb er een ballad van gemaakt. Ik ben er trots op, het is mijn creatieve merk: heel zingbaar en toch innovatief. Laatst is het gezongen door een wereldmuziekkoor van de Balkan. Toen ik ze in klederdracht zag zingen, werd ik er helemaal warm van. Ik hoop dat Frans Bauer het kan waarderen. Het is zo’n nummer waar we allemaal iets van vinden, maar dat we toch keihard meezingen als het aangaat in de kroeg. Ik vind het tof dat ik Frans Bauer naar de podia kan brengen van de koren in Nederland.”

Rammstein

“Nu moet ik uitkijken. Ik vind Rammstein vet, maar ik heb wel een haat-liefdeverhouding met ze. Ik heb ooit een arrangement geschreven waarin ik hun Du hast heb gemengd met Du hast van Bach. Daar zijn ze achtergekomen. Ik had het geschreven voor Maze en we mogen het niet meer uitvoeren, want dan krijgen we een boete van 10.000 euro of we gaan zes maanden de cel in. Geen grap.”

“Er is één coverband die Rammstein mag spelen en de rest niet. Dat snap ik dus niet. Het is toch supervet als jouw muziek zo veel mogelijk over de wereld verspreid wordt? Dat gaat vaak ook juist met veel eer naar de originele artiest. Ik begrijp niet hoe je je zo kunt opstellen.”

Transgenderwet

“Ik heb er gemengde gevoelens over. Sommige mensen hebben een M in hun paspoort staan, maar zijn niet aan de hormonen, dus die zijn biologisch gezien vrouw. Als die in het ziekenhuis belanden, lopen ze het risico de verkeerde dosering medicijnen te krijgen, bijvoorbeeld. Dat is gevaarlijk. Ik als trans man die geen operatie heeft ondergaan, heb nog hetzelfde risico op borstkanker als een cisgender vrouw, maar ik word niet opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek. Dat heeft een arts mij verteld, daar houd ik dus rekening mee. Als je de specialisten helemaal buitensluit, kun je jezelf in gevaar brengen.”

Vocal group Sonar en The Amsterdam Vocals: Never stop this flame.

Theater Crea, zaterdag 5 november, 15 en 20 uur.