Sven Hammond, inmiddels bekend van Matthijs Gaat Door: ‘Ik blijf een pianist die orgel speelt’

Sven Figee, opgeleid als pianist, is nu de bekendste hammondorganist van Nederland. Beeld Hans-Peter van Velthoven

De eerste keer dat Sven Figee (45) zich met zijn muzikanten meldde in de studio van Matthijs Gaat Door, werden ze door de naamgever van het programma meteen enthousiast bestormd. De organist lacht bij de herinnering. “Hij vroeg gretig: ‘Kan ik helpen? Kan ik helpen?’ Ik zei: ‘Nou, Matthijs… Een hammond­orgel weegt nogal wat, dus ik sla je aanbod niet af.’”

Tot Figees verbazing hielp de tv-presentator even later echt mee met het op zijn plaats zetten van zijn Hammond B3, een onder muzikanten berucht zwaar instrument. “Daarna zag ik hem ook nog sjouwen met de bekkens en de snare van het drumstel. Toen had hij de weg naar mijn hart wel gevonden, hoor. Die gast is echt mega-enthousiast en hij heeft altijd goede zin.”

Sven Figee alias Sven Hammond heeft inmiddels een ruime ervaring in televisieland, onder meer als assistent-coach van Angela Groothuizen in The Voice Of Holland. Maar de eerste tien afleveringen van Matthijs Gaat Door, waarin hij met een speciaal voor het programma samengestelde big band de muziek verzorgde, zijn hem wel heel goed bevallen.

Hoogtepunten? “Net als miljoenen tv-kijkers zat ook ik met natte oogjes bij de afleveringen met André van Duin en Rob de Nijs. Harry Sacksioni met José James was geweldig. Herman van Veen was ook top. Maar het spannendst vond ik toch de battle tussen New Cool Collective en mijn eigen Sven Hammond Big Band.”

Zeven minuten gingen de twee bands (samen goed voor 38 muzikanten) elkaar te lijf in Black Betty, oorspronkelijk een song van bluesgrondlegger Lead Belly, maar in Nederland vooral bekend van de hardrockversie van de groep Ram Jam uit de jaren zeventig.

What-the-fuckmoment

“Zéven minuten duurde die battle, ja. We hadden eerst een opzet van 5.30 minuten, dat was ruim genoeg om het verhaaltje te vertellen, leek ons. Maar Matthijs en muziekredacteur Jessica van Amerongen wilden meer. Dat was echt even een what-the-fuckmoment. Ik zei tegen Matthijs: ‘Jaren geleden zat ik bij je in De Wereld Draait Door en heb ik moeten bedelen om tien seconden extra bij dat ene minuutje spelen en nu wil je dat we ze-ven minuten doorgaan!?’ Eigenlijk alle muzikanten hadden hun bedenkingen, maar ik dacht: Matthijs, als jij dat wilt, dan doen we dat toch, jij bent de baas en de deskundige, weet je wel. En hij had gelijk: het werkte op tv. Meer was meer.”

In het nieuwe seizoen gaan Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Big Band door met Matthijs Gaat Door. Nu verschijnt van Sven Hammond eerst het album Sphere, een eerbetoon aan de muziek van jazzpianist Thelonious Monk (1917-1982), wiens tweede naam Sphere was. Fijne plaat, waarop onder anderen ook Awacs en Tyson te horen zijn, maar was een eerbetoon aan jazzpianisten als Jimmy Smith of Jimmy Madrid niet logischer geweest?

Logischer misschien wel, maar ook wel heel voor de hand liggend, vindt Figee. “En ik ben van huis uit pianist, hè. Ik heb jazzpiano gestudeerd op het conservatorium. Toen ik als jongen de jazz begon te ontdekken en in Den Haag meedeed aan jamsessies in café de Pater kwam ik al snel terecht bij Monk. Miles Davis en Charlie Parker vond ik ook te gek natuurlijk, maar Monk was mijn man. Hij had zo’n lekker dwarse manier van spelen.”

Hink-stap-sprong wordt Monks pianostijl in Nederland wel genoemd, Figee prefereert de term kubistisch. “Het heeft iets heel hoekigs. Wat hij deed was het tegenovergestelde van dat heel vloeiende van Oscar Peterson, op wie ik overigens ook heel goed ga, hoor. Maar ik houd van dat recalcitrante van Monk, hij heeft me erg geïnspireerd.”

Wordt op een hammondorgel niet vanzelf alles vloeiend? “Zeker, maar het was ook niet mijn bedoeling Monk op Sphere te imiteren. Ik wilde er ook niet zo’n standaard jazzplaat van maken. Zo van: eerst met zijn allen het themaatje spelen, dan over dezelfde akkoorden een solo en nog een solo… Ik wilde de muziek van Monk juist de kant van de hiphop en de soul op trekken.”

Eerste liefde

Een plaat voor kenners en verstokte jazzliefhebbers is Sphere niet. “Het lijkt me juist te gek als we er mensen mee bereiken die Monk helemaal niet kennen. We zijn in zijn muziek op zoek gegaan naar elementen waar we loops van konden maken. Daar hebben we vervolgens zangers en rappers bij gevraagd. Akwasi en Typhoon kenden Monk wel, dat zijn echte muziekdieren.”

Wat beschouwt Figee tegenwoordig als zijn hoofdinstrument, de piano of het orgel? “Moeilijk. De piano is mijn eerste liefde, dat is duidelijk. Maar er zijn in Nederland al zulke goede pianisten. Toen ik van het conservatorium afkwam, dacht ik: moet ik nu echt de concurrentie aan met giganten als Peter Beets en Michiel Borstlap? Ik besloot een orgelgroep te formeren. Daar heb je er nu meer van in Nederland, toen was dat uniek.”

Inmiddels is Sven Figee de bekendste Nederlandse hammondorganist. “Ik vind het heerlijk om te rauzen op zo’n ding, maar ik blijf een pianist die orgel speelt. Een collega als Rob Mostert, die ik echt geweldig vind, is zo ongeveer geboren achter een Hammond. Die heeft ook geen bassist nodig. Die speelt gewoon op zijn blote voeten alle baspartijen op de pedalen. Nou, die voetjes van mij zijn zo handig niet, zeker mijn linkervoet kan nog veel training gebruiken. Maar ik denk dan: ik heb Glenn Gaddum al in mijn band, de beste bassist van de wereld, wat zal ik moeilijk gaan zitten doen.”

Sven Hammond: Sphere (Virgin Music) verschijnt vrijdag 16 apr