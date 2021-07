Suzan en Freek kijken uit naar optredens: ‘De energie van publiek dat meezingt hebben we gemist’

Suzan en Freek wonnen vorig jaar, drie weken voor het uitbreken van de coronacrisis hier, een Edison voor hun debuutalbum. fotoDavid Heukers/brunopress Beeld Brunopress

Hun vorig jaar gewonnen Edison zou Suzan Stortelder zo inleveren, als er dan geen corona was geweest en live optreden voor publiek door had kunnen gaan. “Een muziekprijs is mooi, een prachtige waardering voor ons werk. Maar liedjes spelen voor een publiek, terwijl zij de nummers meezingen, dát is de echte prijs.” En die interactie met hun fans hebben ze zo gemist het afgelopen jaar, zegt Freek Rikkerink, de mannelijke helft van het koppel in zowel de liefde als de muziek.

Nog geen drie weken na het winnen van de Edison vorig jaar brak de coronacrisis uit in Nederland. Voelde dat alsof jullie die prijs niet hebben kunnen verzilveren?

Suzan: “Die Edison is een beloning, maar staat voor ons los van wat we daarna zouden gaan doen. Al is het natuurlijk wel heel rot dat snel na de winst alles op slot ging, want we wilden juist lekker gaan spelen.” Freek: “We zouden optreden op verschillende festivals, daar hadden we natuurlijk heel veel zin in. Dat ging allemaal niet door, maar we hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar. We zijn doorgegaan met muziek maken, hebben singles en albums uitgebracht en meegedaan aan het tv-programma Beste Zangers. We zijn dus best druk geweest.”

De successen stapelden zich op in het afgelopen coronajaar, met een handvol veelbeluisterde liedjes en een goedverkocht album. Hoe verklaren jullie zelf die immense populariteit?

Freek: “Dat is een moeilijke vraag, want een magische formule hebben wij uiteraard niet.” Suzan: “We hebben altijd al muziek gemaakt. Ineens werden onze liedjes opgepikt en zijn mensen dat leuk gaan vinden. Het is ons ook maar overkomen.” Freek: “Wij doen wat we leuk vinden en maken muziek die we zelf leuk vinden. Blijkbaar vinden andere mensen dat ook leuk. Onze deelname aan het tv-programma Beste Zangers heeft natuurlijk geholpen, daardoor hadden we ineens veel meer bereik. Veel meer mensen maakten kennis met onze muziek.”

Eén van jullie successen is De Overkant, een ode aan het oosten. Daaruit blijkt een enorme liefde voor de Achterhoek.

Freek: “Zeker! Toen we samen met Lars (Lars Bos, de echte naam van Snelle, red.) het nummer maakten, zochten we naar wat ons bindt. En dat is de liefde voor de plek waar we vandaan komen. Lars uit Gorssel, ook het oosten, en wij uit de Achterhoek. Wij voelen ons nog steeds Achterhoekers, dat verdwijnt niet. Als we de A18 oprijden, gaat er een ventiel open en komt er een gevoel van rust over ons heen. Dat is écht thuiskomen.” Suzan: “We komen nog veel in de Achterhoek. Natuurlijk omdat onze beide families er wonen, maar ook omdat het gewoon een hele fijne plek is. Met hetzelfde slag volk met wie we raakvlakken hebben door die Achterhoekse achtergrond.”

Toch besloten jullie recent, toen jullie gingen verhuizen, in het westen te blijven. Was een terugkeer naar de Achterhoek geen optie?

Freek: “Daar hebben we wel over nagedacht, maar het is niet handig omdat we zó vaak in Amsterdam en Hilversum moeten zijn voor het werk. In ons huis in Nederhorst den Berg hebben we de rust en ruimte waar we naar zochten, dicht bij de plekken waar het zwaartepunt van ons werk ligt.” Suzan: “We hebben wel bewust het dorpse opgezocht. Meer ruimte, veel natuur en een huis met een grote tuin.” Freek: “In zo’n dorp is het leven ook minder anoniem. Mensen zeggen ‘hallo’ tegen elkaar op straat, je maakt eens een praatje bij de slager. In dat opzicht lijkt het wel een beetje op de Achterhoek en dat is gewoon heel fijn als je dat altijd gewend bent geweest.” Suzan: “Zeg nooit nooit hè, natuurlijk blijft de Achterhoek trekken. Maar op dit punt in onze carrière is het gewoon niet handig. Als je vaak zo lang in de auto zit voor je werk, gaat dat opbreken. Nu zitten we náár de Achterhoek ook lang in de auto, maar dat is richting familie of vrienden. Dat is écht leuk, iets om naar uit te kijken, en heel anders dan naar het werk rijden.”

Nu de lockdown goeddeels voorbij is, gaan jullie eindelijk weer live voor publiek spelen.

Freek: “Ja, waanzinnig! Daar hebben we zoveel zin in. Het was zó pittig dat dat het afgelopen jaar niet kon.” Suzan: “Inderdaad, want spelen voor publiek, daar doen we het voor. Maar nummers als Goud en De Overkant hebben we nog nooit voor publiek gespeeld. Terwijl ons leven draait om het optreden voor mensen die onze liedjes meezingen. Die energie die je daar van krijgt, die missen we enorm.”

Veel uitverkochte zalen dit jaar en jullie stonden al eens op het beroemde megafestival Sziget in Hongarije. Wat is er verder nog te wensen?

Freek: “De Zwarte Cross staat zeker nog op onze bucketlist, het Achterhoekse festival in onze eigen achtertuin. Het zou heel tof zijn daar ooit nog te kunnen spelen.” Suzan: “En ik heb het eerder gezegd: optreden in de ZiggoDome, voor 20.000 man die allemaal onze liedjes meezingen. Dat is en blijft onze grootste droom.”