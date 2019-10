Survivalshow voor kinderen laat je achter met ongemakkelijk gevoel

Home Alone

Een programma dat draait om kinderen van basisschoolleeftijd, die drie dagen zonder ouders moeten overleven. Lips kon zich de verontwaardigde reacties op Talpa’s nieuwste creatie Home Alone al voorstellen. Logisch, een survivalshow voor minderjarigen verdient vooraf best enige scepsis.

Lips zag zes kinderen van negen tot elf jaar een vrijstaand huis betreden om er drie dagen door te brengen. De formule daarbij: ‘Geen ouders, geen ouders.’ Er was gelukkig wel een gevulde huishoudpot.

Volgens de voice-over kenden de kinderen elkaar niet. De ouders en hun kroost gaven vooraf kort hun motivatie voor hun deelname. Zo stelde de negenjarige Lizzy dat haar ouders haar thuis met álles hielpen. Ze kon het allemaal best zelf en dat zou ze laten zien. De moeder van Amary leek haar dochter te hebben opgegeven: “Ze weet het zelf nog niet, maar ze kan al heel veel.”

Al snel was er sprake van een huishoudelijke verdeling van voor de eerste feministische golf. Twee van de meisjes sjouwden rond met vuile vaat en stofdoeken, terwijl de jongens zich voor de spelcomputer positioneerden. Smeekbedes om mee te helpen schoonmaken bleken aan dovemansoren gericht: de mannen bleven op de bank.

Met de ouders die een huis verderop via de camera meekeken met naast hen gezinstherapeute Selma van Duinen leek het allemaal nogal onschuldig. Toch rezen er vragen. Het programma was zó gepolijst, laveerde zó perfect langs de problemen van een prepuberleven dat Lips zich afvroeg hoe naturel de show eigenlijk was. Welk voorbereidingstraject was er geweest? In hoeverre beïnvloedde de aanwezigheid van de cameraploeg en eventuele productiemensen de gang van zaken? Wat kreeg de kijker niet te zien? Zo bezorgde Home Alone Lips uiteindelijk toch nog een ongemakkelijk gevoel.

