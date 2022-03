Supertramps beste is een verhaal van een aangekondigde breuk

Vandaag

is Rodger Hodgson jarig. Hij wordt 71. Hij was tot hij in 1983 met ruzie bij de groep vertrok een van de twee frontmannen van Supertramp. Breakfast in America was het album waarop hij het duidelijkst zijn stempel drukte.

Hoogste positie in de hitlijsten:

1 in de Verenigde Staten en in Nederland, 3 in het Verenigd Koninkrijk.

Terug in de tijd

Het verhaal Breakfast in America is er een van de aangekondigde breuk tussen de twee belangrijkste groepsleden Rick Davies en Roger Hodgson. De twee zetten Supertramp in 1970 samen op en schreven de songs voor de eerste groepsalbums die meedeinden op de golven van de toen modieuze progrock. Maar waar Davies die muziek van nature een warm hart toedroeg en zo aanvankelijk de muzikale koers bepaalde, was Hodgson een popfan.

Een eigenschap die handig bleek toen Supertramp in de eerste jaren moeite had het hoofd boven water te houden. Met Dreamer, een liedje dat Hodgson al op zijn 19de schreef op de piano van zijn moeder, scoorde de formatie in 1974 een bevrijdende hit. In de jaren die volgden, bleken steeds composities van Hodgson het meest hitgevoelig. Supertramp werd steeds succesvoller en daarmee groeide ook de invloed van Hogdson, die van Breakfast in America in 1979 bijna een persoonlijk project maakte.

Hij huurde een camper om naast de studio in het Californische Burbank te kunnen overnachten en een oog te houden op alle mixen voor het album. De Amerikaanse popjournalist Harry Doherty van het tijdschrift Melody Maker keek drie dagen mee tijdens de opnames. Zijn observatie: behalve ‘goedemorgen en goedenavond’ spraken Davies en Hodgson geen woord met elkaar.

Het nummer Goodbye Stranger, geschreven door Davies, zou deels geïnspireerd zijn door de vervreemding tussen de twee.

Waarom nu herbeluisteren?

Breakfast in America werd uiteindelijk het bestverkochte en volgens critici ook het beste album van Supertramp. Het bevatte met The Logical Song en het titelnummer twee absolute wereldhits. Hodgson schreef tijdloze songs die ongevoelig bleken voor toenmalige trends als het imploderen van discomuziek of de opkomst van de punk. Die kwaliteit nam Hodgson mee toen hij in 1983 solo verder ging. Na Breakfast in America maakte hij met Davies nog één album ...Famous Last Words… dat het duo grotendeels in twee separate studio’s opnam.

Davies hield Supertramp met tussenpozen nog tot 2011 zonder zijn voormalige vriend in leven. Hodgson toerde tot corona uitbrak solo de wereld rond met een show die de 40ste verjaardag van Breakfast in America vierde.

Verder luisteren?

De muziekredactie van Het Parool stelde een Spotifyplaylist samen van Supertramps grootste hits, met speciale aandacht voor Breakfast in America. De lijst is te vinden via gebruikersnaam ‘stefanraatgever’.