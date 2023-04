Sunny Bergman schreef een boek over haar nazi-grootvader: ‘Deze man blijft mijn biologische opa’

In haar documentaires strijdt journalist en filmmaker Sunny Bergman (50) voor een betere wereld. In haar openhartige nieuwe boek Mijn nazi-opa duikt ze in een donker familiegeheim. Een zoektocht met grote gevolgen.

Het schrijven van Mijn nazi-opa nam zes jaar in beslag. “Een grote puzzel,” noemt filmmaker, schrijver en activist Sunny Bergman haar laatste project. Want hoewel de titel doet vermoeden dat het boek louter de zoektocht naar haar duistere voorouder beslaat, is het eigenlijk een verslag van Bergmans zoektocht naar zichzelf, met levensveranderende consequenties.

“Mijn redacteur zei na het lezen van de eerste versie: het gaat alle kanten op,” lacht Bergman. “Maar zij en de uitgever raadden me aan om gewoon door te schrijven, de structuur zou vanzelf wel duidelijk worden. Soms liet ik het een tijd liggen, vervolgens was ik er weer een tijdlang fulltime mee bezig.”

Verkracht door Duitse burgemeester

De nieuwsgierigheid naar het verleden leefde al langer bij Bergman en haar vader Richard. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog verwekt door een Duitse burgemeester, Heinrich Stender, die Bergmans grootmoeder Dina verkrachtte. Stender kan niet anders dan een nazi zijn geweest, anders kon je in de oorlog onmogelijk burgemeester worden.

Toen Dina anderhalf jaar na de oorlog thuiskwam, ongehuwd en met een kind van een Duitser, had ze weinig opties. Na een paar maanden ontmoette ze een Twentse man die met haar wilde trouwen, maar Richard mocht niet mee. Hij groeide – op enkele relatief korte periodes na waarin hij wel bij zijn moeder en stiefvader woonde – op bij zijn grootouders, de ouders van Dina.

Intergenerationeel trauma

Het boek gaat over intergenerationeel trauma, een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Een intergenerationeel trauma wordt van generatie op generatie doorgegeven, en voor Mijn nazi-opa ging Bergman met onder anderen psychiater Glenn Helberg, de Amerikaanse familiesystemen­expert Mark Wolynn en Nederlands bekendste wintipriesteres Marian Markelo op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het familieschandaal haar persoonlijke leven en haar keuzes beïnvloedt. Het valt bijvoorbeeld op dat ze zich vaak schuldig voelt, en zich verantwoordelijk voelt voor alles en iedereen.

Antiracismewerk en antisemitisme

Ook in Mijn nazi-opa kaart ze maatschappelijke thema’s aan, een bewuste keuze. “Naast de soms emotionele stukken over mijn leven, vond ik het belangrijk het te hebben over zaken als mijn antiracismewerk en het huidige antisemitisme. Dat is ook gelieerd aan mijn nazi-opa. Het gevaar van een fascistisch regime ligt altijd op de loer.”

Een ander stokpaardje van Bergman is feminisme, wat in het boek pijnlijk naar voren komt wanneer meerdere mensen die ze spreekt over het verleden van haar familie, betwijfelen of haar grootmoeder wel echt is verkracht. Ook Bergman zelf weet op een gegeven moment niet meer wat ze moet geloven.

“Ik vertel in mijn boek over een avond waarop ik tijdens een ouderwetse literaire salon met andere schrijvers sprak over mijn familiegeschiedenis. Een van hen vroeg aan mij waarom mijn oma tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland was gegaan. Had ze wellicht sympathie voor het nationaalsocialisme?”

Oprotpremie van duizend mark

“Vervolgens zei hij dat zwangerschap buiten het huwelijk in die tijd nog een grof schandaal was, dus dat je óf een slet was, of verkracht. Hij stelde dat ongehuwd seks hebben een verkrachting noemen, ook een manier was om je eer te redden. Ik schoot in de verdediging en benadrukte dat er een leeftijdsverschil van zo’n veertig jaar was tussen mijn grootmoeder en de burgemeester. Bovendien was zij zijn dienstmeid en was er dus hoe dan ook geen sprake van een gelijkwaardige relatie. Het feit dat hij haar toen ze zwanger werd een ‘oprotpremie’ van duizend mark gaf – destijds een klein kapitaal – en haar een contract liet onder­tekenen waarin ze geen enkele aanspraak op hem als vader kon doen, maakte hem er ook niet bepaald sympathieker op.”

“Ik was in de war. Want aan de andere kant is gelijkwaardigheid geen voorwaarde voor lust­gevoelens. Misschien gebruikte ze seks om de burgemeester te vriend te houden, of voor bescherming. De schrijver tijdens de salon noemde die duizend mark ook een mogelijke manier van Stender om mijn oma te beschermen.”

Bergman is even stil. “Ik geloof mijn oma wel. Ik geloof dat ze verkracht is.”

Alle papieren verbrand

Waar Bergman in het begin van haar queeste nog een klein beetje hoop had dat haar bio­logische grootvader net zoals zoveel Duitsers in die tijd min of meer gedwongen was om zich aan te sluiten bij de nazi’s en zo slecht niet was, wordt gaandeweg duidelijk dat hij wel degelijk van alles op zijn geweten heeft.

Heinrich Stender werd in 1938 aangesteld als burgemeester omdat zijn voorganger ‘te aardig’ was voor Joden. “Het wrange is dat mijn oma, vlak voor de geallieerden kwamen, van haar baas de burgemeester alle papieren moest verbranden. Bewijs van wat hij allemaal heeft gedaan, is er dus niet. Ik voel me niet verantwoordelijk voor zijn daden, maar zal er nooit helemaal vrij van zijn. Deze man blijft mijn biologische opa.”