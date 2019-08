Summum van kattenfilmpjes op het witte doek

Beeld ANP

Bioscopen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Hilversum doen voor het eerst mee aan het internationale CatVideoFest. Bezoekers krijgen een compilatie te zien van zo’n 70 minuten aan video’s en animaties waarin katten de show stelen. De datum is niet willekeurig: 8 augustus is uitgeroepen tot Internationale Kattendag. Bioscopen over de hele wereld doen aan het evenement mee. Ze doneren een deel van de opbrengst aan lokale organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Filmhallen

Wie in Amsterdam wil genieten van een compilatie van de leukste kattenfilmpjes, kan donderdag om 16:30 uur of om 19:30 uur terecht bij de Filmhallen. Tijdens de voorstelling wordt bekendgemaakt aan welk goed doel de opbrengst van het evenement wordt gedoneerd.