Substitutes in W139 toont: eerherstel voor vergeten figuren is een intiem proces

Body/Text van Philipp Gufler in W139. Beeld Franz Mueller Schmidt

Er waart een spook door de Warmoesstraat. Haar jurken heeft ze achtergelaten in W139, waar ze achter in de ruimte hangen aan metalen kledinghangers, alsof ze op zoek zijn naar een lichaam. De jurken zijn ooit gemaakt en gedragen door de Duitse kunstenaar Lorenza Böttner (1959-1994) en nu onderdeel van de groepstentoonstelling Substitutes, over queer lichamen, of juist de afwezigheid daarvan.

Wanneer je Böttner online opzoekt, zul je waarschijnlijk zoiets vinden: Lorenza Böttner was een vergeten kunstenaar, een trans vrouw die in 2016 werd herontdekt door de Spaanse filosoof Paul B. Preciado. Hij bracht, in samenwerking met Documenta, de tentoonstelling in Kassel, haar werk opnieuw in de belangstelling. Je ziet dat Böttner in haar werk haar eigen zichtbaarheid direct bevraagt – met het ontbrekende lichaam dat de jurk aan het hangertje benadrukt. Of met het werk dat eronder hangt, een soort zelfportret. Je ziet: een witte kanten rok, een donkerblauw gewaad en een sluier, maar het hoofd ontbreekt. Je ziet een vrouw maar je ziet ook niet een vrouw. Is dat symbolisch voor de manier waarop Lorenza Böttner haar gender ervaarde?

Ruimte om gezien te worden

Tijdens Documenta was er voor het eerst sinds lange tijd ruimte voor Böttners werk om gezien te worden, maar in W139 gaat het beslist niet alleen over haar. In de groepstentoonstelling is werk te zien van zeven kunstenaars; het oudste is een schilderij uit 1918 door Elisar von Kupffer en het nieuwste een textielwerk van Philipp Gufler, tevens curator van de show, dat hier voor het eerst te zien is.

Guflers werk met textiel was eerder te zien in de Amsterdamse kunstboekhandel San Serriffe. Hij is geïnspireerd door de homo-emancipatiebeweging, met als duidelijkste referentiepunt de aidsquilt, de beroemde lappendeken waarmee de slachtoffers van aids worden herdacht.

Zijn nieuwe werk staat hier verder vanaf, het is doorzichtig en figuratief, laat de silhouetten van mensen zien die deels afgebroken worden door woorden en zinnen. 25 meter breed en 3 meter hoog is het, en het hangt als cirkel midden in de ruimte. Doordat het werk doorzichtig is, verschijnen zijn figuren op de kunstwerken die erachter staan. Niet alleen neemt hij zo zijn vorminspiratie uit de geschiedenis mee naar het heden, hij transformeert er ook de toekomst mee door nieuwe uitzichtpunten te creëren op ander reeds bestaand werk.

Tekst loopt door onder illustratie

Werk van Lorenza Böttner.

Een bijzonder voorbeeld daarvan is het rode koperen bed van de Nederlandse kunstenaar Louwrien Wijers, gemaakt in 1976. Een werk dat al decennialang niet meer te zien is geweest in Nederlandse kunstinstituten. Ook Wijers zelf is inmiddels bekender als journalist dan als kunstenaar, hoewel die twee disciplines voor haar niet gescheiden zijn. Beide zijn wat haar betreft sculptuur. Op het kussen op het bed staat geschreven: “Als ik lief ben / ben ik mooi / en sterk / en ben met u…” zo op het contrast van de glanzende koper en de zachte vormen wijzend. Als je het bed bekijkt vanuit het werk van Gufler, lijkt het net alsof een van zijn figuren op het bed zit. Loop je langs het werk, dan is het bed leeg.

Vergeten kunstenaars

Wat te denken van de afwezigheid van het menselijk lichaam bij zo’n sculptuur? Wat doet die leemte? We leven in een tijd waarin we waarde hechten aan het herontdekken van vergeten kunstenaars; er is een enorme influx van schrijvers en kunstenaars die zich verdiepen in de levens en werken van vergeten figuren.

In het werk dat te zien is in de hal van W139 hoor je bijvoorbeeld de woorden van Lita Grey Chaplin, ex-vrouw van Charlie Chaplin. Haar onbekende verhaal blijkt fenomenaal. Als minderjarige werd zij gegroomd en bezwangerd door Chaplin. Een jaar voor haar twintigste verjaardag besluit ze dat ze van hem af wil en sleept ze hem voor de rechter vanwege de vele affaires die hij onderhield. Ze wint op dat moment het hoogste bedrag voor een scheiding ooit: 700.000 dollar per kind.

Apolitieke nostalgie

Het gevaar dat op de loer ligt bij het ophalen van dit soort verhalen, is dat het vervalt in apolitieke nostalgie. Het is een stuk makkelijker om een overleden en vergeten kunstenaar nu een heldenstrikje op te prikken dan om een onruststoker tijdens haar leven te eren. Alle kunstenaars in deze show hebben complexe levensverhalen die niet altijd gebaat zijn bij enkel verering.

Lorenza Böttner wist ook tijdens haar leven al: mijn lichaam als queer vrouw zonder armen is maar al te makkelijk te zien als een soort freakshow. Zij speelde daarmee met een zwevende kanten sluier, een zelfportret met protheses (die ze in werkelijkheid nooit droeg) of een registratie van haar schildermethode (met mond of voeten). Böttner schittert niet in zichtbaarheid, zij schittert in aanwezigheid. Dit blijkt een belangrijke distinctie.

Er wordt zodoende een knappe en spannende rode draad geweven door het werk van de kunstenaars in Substitutes. Het is W139, als door kunstenaars gedreven plek, eigen om ogenschijnlijk moeiteloos interessante connecties te maken tussen werk waarvan je aanvankelijk niet zeker weet wat het aan elkaar bindt. De jurken van Böttner kijken uit op het koperen bed van Wijers. Wat moeiteloos lijkt, blijkt het resultaat te zijn van een jarenlange relatie tussen de curator en de bewaker van Böttners archief: haar moeder. Het laat zien dat het eerherstel voor vergeten figuren een intiem proces is.

Substitutes: t/m 18/6, W139, Warmoestraat 139