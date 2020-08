Subsidies FPK vooral naar nieuwkomers, waaronder Amsterdam Roots

Amsterdam Roots is een van de nieuwkomers die subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten. Beeld Haluk Can Yasan

Het FPK verstrekt van 2021 tot 2024 aan 78 makers en producerende instellingen een meerjarige subsidie, van de 202 die een aanvraag hadden ingediend. Ook 58 festivals ontvangen een bijdrage. Dat staat in een lijst van toekenningen en afwijzingen die vanochtend is gepubliceerd.

In maar liefst 33 gevallen van de makers en instellingen betreft het nieuwkomers die niet eerder een aanvraag bij het Fonds hadden ingediend. Daaronder ook een aantal Amsterdamse makers, zoals het Amsterdams Andalusisch Orkest en Rose Stories.

Van tevoren was bekend dat het Fonds minder geld te besteden had, doordat er 8,6 miljoen euro van het budget naar de Basis Infrastructuur (BIS) was overgeheveld (van de 20 miljoen per jaar).

Winnaar, verliezer

Met dat geld werd in de BIS weliswaar ruimte gemaakt voor muziekensembles, extra jeugdproducenten en een aantal ontwikkelinstellingen op het gebied van podiumkunsten, maar het beperkte het FPK in zijn bewegingsruimte.

Henriëtte Post, directeur van het Fonds: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

In de lijst van (Groot)-Amsterdamse instellingen die subsidie hadden aangevraagd zitten winnaars en verliezers. Zo behouden de theatermakers van De Warme Winkel hun steun, evenals Marjolijn van Heemstra, BOG, mugmetdegoudentand, George & Eran en Jakop Ahlbom.

Nu niet misgegrepen

Nieuw in de lijst zijn Raymi Sambo, Dadodans, Via Berlin en Opus One.

Amsterdamse theatermakers die niet op steun van het FPK kunnen rekenen zijn onder meer Orkater, Dood Paard, Young Gangsters, Urban Myth en Maatschappij Discordia. Ook ’t Barre Land kan deze periode wederom niet op geld uit Den Haag rekenen.

Bij de muziekinstellingen is Capella Amsterdam een opvallende naam. Het koor greep mis bij de vorige periode en heeft het hoofd sindsdien zonder subsidie boven water weten te houden. Het Orkest van de 18de Eeuw behoudt zijn steun, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw krijgt geen steun, net zo min als Instant Composers Pool. Ook Oorkaan (muziektheater voor kinderen) krijgt geen steun.

Amsterdamse festivals die hun steun behouden zijn: de Cello Biennale, Julidans, Nederlands Theaterfestival, Flamenco Biennale en Summer Dance Forever. Nieuwkomers in deze categorie zijn: AfroVibes, Amsterdam Roots Festival, Grachtenfestival, het Over het IJFestival en de Strijkkwartet Biennale.

Amsterdams Kleinkunst Festival en Koor Biennale verliezen hun steun.