Sublime-dj Angelique Houtveen: ‘Ik heb altijd grote dromen gehad’

Angelique Houtveen. Beeld Harmen de Jong

Utrecht

“Ik heb er de eerste vijf jaar van mijn leven gewoond, maar herinner me er weinig van. Na Utrecht gingen we naar Vianen. Ik heb een Nederlandse vader een Surinaams-Creoolse moeder. We hadden het goed, ik ben nooit iets tekortgekomen. Ik deed in Theater De Stadshof altijd mee aan soundmixshows. Toen ik een keer met vriendinnen de Spice Girls nadeed en we daar eigenlijk vijf skateboards voor nodig hadden, ging mijn vader die zo halen bij Bart Smit.”

“Op mijn negende werd bij mij ITP vastgesteld, een aandoening waarbij je bloed slecht stolt. Gevaarlijk als je valt dus. Mijn leven is toen echt veranderd. Van een kind dat altijd buiten speelde, werd ik een kind dat noodgedwongen binnen zat en vaak alleen was. Dat ik veel van computers weet en zo van muziek houd, is toen ontstaan.”

Angie le Q

“Dat was toen ik een jaar of 20, 21 was. Mijn toenmalige vriendje was dj en zei: ik leer het je ook. Voor ik het wist, werd ik geboekt door City Hall, een club in Utrecht. De manager daar vond dat ik wel een dj-naam moest hebben. Fedde le Grand was toen populair en die manager verzon voor mij de naam Angie Le Q. ‘Ja, is goed,’ zei ik, ‘zet maar op de flyer.’ Ik draaide vooral dancehall en reggae. Ik hield ook wel van hiphop en R&B, maar was helemaal into die Jamaicaanse vibe, echt mijn ding. Ik werd Utrechts finest dancehall dj genoemd, ik was ook de enige vrouwelijke.”

BNN University

“Ik werkte als pr-manager bij een uitgeverij van games toen ik na een vakantie in Suriname een epileptische aanval kreeg. En er volgden er meer, in totaal heb ik zeven insults gehad. Het is echt effe kantje boord geweest. Ik dacht: zo snel kan het dus voorbij zijn. En daarbij: vind ik mijn werk wel leuk? Ik had wat aan ­lokale radio gedaan en dat vond ik geweldig.”

“Ik gaf mezelf een jaar de tijd om professioneel radiomaker te worden. Bij BNN University heb ik het vak geleerd: ah, zo werkt het dus. Elke drie maanden was er een evaluatie en kon je er worden uitgegooid. We begonnen dat jaar met zijn tienen en er bleven er zes over. Best hard, ja. BNN had een bepaald imago en daar moest je inpassen. Tegen ons werd gezegd: ‘Jullie zijn helemaal geen BNN’ers eigenlijk.’ En daar ­hadden ze wel gelijk in. Niemand van ons is ­uiteindelijk bij BNN terechtgekomen, maar we hebben er veel opgestoken.”

Stem

“Hij was vroeger al diep. Als kind werd ik daar wel mee gepest, zeiden ze dat ik een mannenstem had. Nu denk ik: ha! Op de radio heb ik er alleen maar voordeel van. Ik doe er eigenlijk niets aan om mijn stem te onderhouden. In de tijd dat ik bij Radio 6 werkte, was ik af en toe hees en deed ik wel stemoefeningen. Dat je heel dui-de-lijk gaat ar-ti-cu-le-ren, weet je wel. En toen ik bij 3FM in het Glazen Huis zat, had ik, net als zangers soms, zo’n flesje water waar je door een buisje bubbels in moet blazen, zodat je keel ontspant.”

3FM

“Vier jaar en vier maanden gewerkt. Het was een groot avontuur, ik heb er zo veel geleerd. Twee keer de 3FM Awards gepresenteerd, in het Glazen Huis gezeten. Radio 6 en Funx, waar ik ook heb gewerkt, waren veel kleinere zenders. Als je weet dat er zo veel mensen naar je luisteren, word je veel kritischer op jezelf.”

“Ik heb 3FM altijd een heel fijne werkplek gevonden. En toch ben ik er weggegaan, ja. Ik ben nu 35. Ik had nog best een paar jaar ­meegekund bij 3FM, maar het is natuurlijk wel een jongerenzender. En ik had ook de behoefte om meer te laten horen van de muziek die zo diep in mijn ziel zit. Soul, funk, jazz, hiphop, R&B, dat zijn de genres waar ik echt van houd. Als ik bij 3FM een soulplaat draaide, moesten daar vier pop- of rocknummers tegenover staan. 3FM was voor mij een broek geworden die ik nog wel paste, maar waarbij ik af en toe wel een knoopje los moest doen.”

Sublime

“En dat is dus een broek die me als gegoten zit. Ik kan er de muziek laten horen die me na aan het hart ligt, precies waarom ik ooit radio ben gaan maken.”

“Ik moet wel zeggen dat ik Sublime als luisteraar maar saai vond. Er gebeurde weinig, ze hadden nauwelijks pratende dj’s, waren erg gericht op de zakenman. Dus bij mijn eerste gesprek heb ik gezegd: ‘Is dit de koers die jullie blijven varen? Dan heb ik hier niet veel te zoeken.’ Maar Sublime is opgekocht door NRC en er gaat veel veranderen. Het aantrekken van pratende dj’s is daar onderdeel van.”

Kendrick Lamar

“Mmm... Echt een van mijn favoriete artiesten. Ik leer veel van zijn teksten. Kendrick Lamar geeft me permissie helemaal mezelf te zijn. Mensen kennen hem vooral als de maatschappijkritische rapper, maar op zijn laatste album Damn heeft hij het juist over zijn innerlijk: hij voelt lust, hij voelt haat, maar hij voelt ook veel liefde. Dat mag er allemaal zijn. Pas als we accepteren dat het er allemaal is, kunnen we leven als volledig mens.”

“Kendrick op Sublime? Sommige nummers van hem zou ik zeker kunnen draaien, maar er zitten er ook tussen waar de luisteraars weleens heel bang van zouden kunnen worden. De playlist stel ik samen met een muziekredacteur. Ik kan er heel veel van mezelf in kwijt.”

Podcast

“Ik heb er twee nu: Angelique’s Voice Notes doe ik al sinds 2018, nieuw is Affirmaties met Beats. Je weet wat affirmaties zijn? Het zijn bevestigende positieve woorden, die je kunnen helpen als het bijvoorbeeld niet zo lekker met je gaat. Ze tricken je mind als je diep zit. Ik herhaal dan teksten als ‘Ik voel me goed, ik ben perfect.’ En op de achtergrond hoor je rustige beats. Je kunt op internet veel affirmaties vinden, maar meestal hoor je er dan zo’n zweverig piano­muziekje bij – vreselijk. Ik heb bevriende producers gevraagd beats te maken bij mijn affirmaties. Bij 3FM had ik de podcast Zentijd. Ja, ik zit wel in die hoek. Veel therapiesessies gedaan, meditatiebijeenkomsten ook. Ik ben zo iemand die nog weleens ergens op een boerderij in ­Winterswijk of zo een weekendje in haar ziel aan het porren is, haha.”

Alzheimer

“Mijn vader is 78 en zit sinds vorige maand in een verpleeghuis. Alzheimer. Omdat mijn moeder en hij niet meer bij elkaar zijn, waren mijn broertje en ik al zijn mantelzorger en woordvoerder. Lang hebben we gedacht dat het nog wel met hem ging, maar onlangs hebben we voor hem besloten dat hij niet meer thuis kon wonen. Moeilijk, hoor. In het begin belde hij twintig keer per dag: ‘Ik ben hier niet gelukkig.’ Nu begint het te wennen, maar gisteren hing hij weer aan de lijn: ‘Ik wil hier weg. Hoe lang moet ik hier nog blijven.’ Dus ik: ‘Dit is je nieuwe huis, pap.’ Hij weer: ‘O, dat vind ik niet zo leuk...”

“Mijn broertje is pas vader geworden. We kunnen in deze tijd niet met zijn allen met de baby langs bij mijn vader natuurlijk, dus we hadden georganiseerd dat we zouden beeldbellen. Maar het duurde even wat langer voordat de verpleegster met de laptop bij hem kwam. Om de minuut belde hij: ‘Ze zijn er nóg niet, hoor. Die mensen hier, het wordt niks met ze.’ Het is heel verdrietig om je eigen vader zo mee te maken. Hij mist de inleving. Ik ben nu veel boeken aan het lezen over hoe we daar mee moeten omgaan.”

Roosmarijn Reijmer

“Ik werkte net bij 3FM toen zij in 2017 dat ­interview in NRC had. Ze had mij verteld dat ze daarin had gezegd dat vrouwelijke dj’s niet genoeg kansen kregen bij de Nederlandse radiostations. Maar voor anderen kwam het rauw op hun dak: wat krijgen we nou? Ja, dat was intern wel een dingetje. Maar ik stond voor 100 procent achter Roosmarijn. En ze heeft er ook echt wel iets mee bereikt, er zijn ogen opengegaan. Toen ik begon bij 3FM, waren er maar weinig vrouwelijke dj’s, maar bij mijn laatste dj-overleg daar keek ik rond en dacht ik: zo, hier is iets wezenlijks veranderd. Als kind luisterde ik heel veel naar de radio, maar diskjockey worden was niet eens een optie. Ik dacht dat dat alleen voor mannen was. Gelukkig is het bewustzijn daarover aan het veranderen. Maar bij Radio 538 en Veronica is het nog altijd als vroeger, daar mag je blij zijn als er een vrouwelijke cohost is.”

Endometriose

“Het is een aandoening waarbij slijmvlies zich buiten de baarmoeder nestelt, bij mij op mijn darmen en urineleiders. Menstruatiekrampen voelden bij mij of er met duizend messen op me werd ingestoken. In 2017 werd het bij mij vastgesteld. Ik ben er aan geopereerd en slik sindsdien hormonen. Binnenkort gaan we daarmee stoppen en wordt duidelijk of het allemaal heeft geholpen. Voorlopig gaat het goed.”

“Ja, ik heb in mijn leven veel ziekte gekend. Mensen zijn daar soms verbaasd over als ze het horen. Dan zeggen ze: je maakt helemaal niet zo’n indruk. Maar ik ben niet aan het acteren, hoor. Als het echt niet goed met me gaat, lig ik thuis op de bank, verder ga ik door tot het lukt. Ik heb altijd grote dromen gehad en heb me daar nooit van laten afbrengen door lichame­lijke kwalen. Soms moet ik mijn dromen even on hold zetten, maar dat weerhoudt me er niet van vol in het leven te staan.”

Bokoesam

“Een van de meest creatieve artiesten van Nederland. Iemand die echt zichzelf durft te zijn, zowel in zijn muziek als kleding. En die daarin ook risico’s neemt die niet gebruikelijk zijn in de Nederlandse hiphop.”

Angelique’s Afternoon, Sublime, maandag tot en met donderdag, 16.00-19.00 uur.