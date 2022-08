Studio Voetbalpresentator Sjoerd van Ramshorst: ‘Wat had ik nog kunnen vragen over Marc Overmars?’

Sjoerd van Ramshorst. Beeld Getty Images

Vlak voor zijn huwelijk met Jasmijn, afgelopen november, werkte Sjoerd van Ramshorst aan een liedje voor haar. Het schrijfproces wilde niet vlotten. In plaats daarvan schreef hij eerst een smartlap over een vrijgezel (‘Ik blijf altijd vrijgezel, niemand die meer zegt: dit niet, dat wel. Ik ben terug achter het stuur, met passie en vol vuur, op zoek naar avontuur’). Voor de duidelijkheid: Van Ramshorst had geen acute bindingsangst. Hij schatert: “Néé joh. Ik had al tijden een melodietje in mijn hoofd. Ik dacht: als ik nu toch zit te worstelen, zet ik dat eerst op papier.”

Uiteindelijk kwamen er twee nummers uit zijn pen. Het nummer over de vrijgezel dat hij vorige maand in het SBS6-programma I want your song probeerde te verkopen aan zanger Gerard Joling. Hij won niet, maar Joling – voor wie hij al eens een lied schreef – beloofde alsnog het nummer uit te brengen. “Ik hou hem eraan,” grapt Van Ramshorst.

Het andere, meer gevoelige liedje Ik verzamel de dagen met jou zong de presentator zelf in en werd tijdens de huwelijksceremonie gedraaid. “Een beetje zoetsappig misschien, maar als er één moment was om een liedje voor mijn vrouw te schrijven was het nú.”

Muziek is zijn hobby, de voetballerij zijn werk. Komende zondag begint hij aan zijn vierde jaar als presentator van Studio Voetbal. Vaste tafelgasten zijn als vanouds Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart. Theo Janssen is overgestapt naar RTL. Van Ramshorst: “Daar baal ik heel erg van. Voor zo’n triple A-gast hebben we niet direct een vervanger.”

Studio Voetbal, VTBL, Vandaag Inside, Rondo, het nog naamloze RTL-programma van Wilfred Genee. Kun je met zoveel voetbaltalkshows nog onderscheidend zijn?

“We kunnen daar heel ingewikkeld over doen, maar uiteindelijk kun je een voetbaltalkshow niet heel anders inrichten. We willen allemaal hetzelfde: aan tafel praten over de voetbalmomenten van dat weekend. Je onderscheidt je vooral met je gasten en toon die je aanslaat, maar het is en blijft een talkshow. Gelukkig is het televisielandschap groot.”

Over die toon gesproken. Kijkers vinden Studio Voetbal soms te serieus. Begrijpt u die kritiek?

“Dat heeft met de setting te maken. Als je een programma maakt met publiek krijgt het al snel een luchtige sfeer, zélfs als de inhoud hetzelfde is. Natuurlijk zou ik ook graag publiek in de studio hebben, maar daar is geen geld voor. Zo simpel is het. Tegelijkertijd wordt er ook genoeg gelachen aan onze tafel. Toen ik bij de NOS begon was ik soms bang om een grap te maken, uit angst dat hij verkeerd zou vallen. Maar dat heb ik snel losgelaten. Als een grap een keer doodslaat, jammer dan. We maken bovendien een sportprogramma. Natuurlijk vliegen we veel onderwerpen op een journalistieke manier aan, maar voetbal blijft grotendeels entertainment. We hebben het niet snel over de oorlog in Oekraïne.” Denkt even na. “Als het over ernstige zaken gaat moet je natuurlijk niet de grapjas uithangen.”

Een van die ernstige zaken waar Van Ramshorst aan refereert is de MeTooaffaire van Marc Overmars. Op zondag 6 februari rond half 12 ’s avonds verstuurt Ajax een statement naar de media. Studio Voetbal krijgt het nieuws live binnen. Marc Overmars stapt per direct op als directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse club. Hij zou gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten hebben verstuurd aan meerdere vrouwelijke collega’s. In de NOS-studio, met onder anderen Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk aan tafel, wordt het nieuws slechts kort besproken. Dat komt de presentator op kritiek te staan.

Wat gebeurde er die avond in de studio?

“Mijn eindredacteur vroeg via mijn oortje of ik mijn telefoon erbij wilde pakken. Die ligt altijd op tafel, mocht er iets groots gebeuren. Hij stuurde het persbericht door en zei: je kunt het eerste stuk voorlezen. Ik begon te praten, maar wist niet precies wat ik aan het voorlezen was. Het bericht kwam out of the blue. Marc Overmars stopt ermee. Bam! Het nieuws moest even landen aan tafel en intussen schoot er van alles door mijn hoofd. We wisten nog zo weinig.”

Had u achteraf gezien een andere uitzending willen maken?

“Nee, ik sta er nog steeds achter. Luuk Ikink van RTL Boulevard vond het belachelijk dat we er niet langer over praatten. Hoezo belachelijk? Ik ga toch niet twintig minuten speculeren wat er is gebeurd met de slachtoffers? Dat moeten ze lekker bij Boulevard doen. We hebben eventjes doorgepraat over de mogelijke gevolgen voor Ajax, maar het voelde niet goed om daar lang op door te gaan. Dan zouden we het vingertje krijgen: Ajax is toch niet het slachtoffer? Met andere woorden: je doet het nooit goed. We hebben een week later een thema-uitzending gemaakt met Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU.”

Het had toch iets langer over MeToo in de voetballerij kunnen gaan?

“Dat had gekund. Ik had de gasten aan tafel meer bij dit onderwerp kunnen betrekken. Maar het was ook moeilijk. In hun tijd als voetballer werkten er amper vrouwen bij een voetbalclub. Tijdens de uitzending denk je constant: wat kan ik nog vragen dat écht iets toevoegt aan dit nieuws. Het moet meer zijn dan de standaardreactie: het is zo erg.”

Hoe bereidt u zich voor op een normale uitzending?

“Allereerst door heel veel voetbal te kijken. Ik probeer elke zaterdag naar een andere eredivisieclub te gaan. In een stadion zie je de tactiek op het veld beter en beleef je de wedstrijd anders. Maar ik kijk thuis ook veel voetbal. In ons nieuwe huis in Haarlem heb ik een tv-kamer, een soort mancave met zwart-witfoto’s van Messi, de Elfstedentocht en Joop Zoetemelk aan de muur.”

Geen oude Vitessesjaaltjes aan de muur?

“Nee, ik ben nooit een diehard fan geweest. Het wordt me altijd gevraagd omdat ik uit Arnhem kom en als klein jongetje naar Vitesse ging. Ik denk wel dat ik door deze club verliefd ben geworden op het voetbal, maar ik ben nooit idolaat geweest van welke club dan ook. Ik sta vrij nuchter in het leven. Ik vind het fascinerend dat voetbal het leven van iemand kan beheersen als je er niet zelf in werkt. Dat is ook heel mooi, maar zo beleef ik het niet.”

Zit er nog een carrière in als zanger?

“Absoluut niet, ik kan toonhouden, maar echt mooi wordt het nooit. Ik zou het wel heel leuk vinden als het liefdesliedje voor mijn vrouw wordt uitgebracht. Maar als ik de juiste artiest niet kan vinden, dan niet. Houden we het toch lekker voor onszelf!”