Studio Sport spreekt van leeuwen, maar bij Oranje noemen ze zichzelf gewoon leeuwinnen

Wedstrijdanalyse bij de NOS van de eerste helft Frankrijk-Nederland. Helemaal links Leonne Stentler en rechts Gert van 't Hof. Beeld NOS

Studio Sportpresentator Gert van ’t Hof liep op eieren toen hij zei dat Oranje had gevochten als leeuwen. Er klonk een aarzeling in zijn stem. Het was zo’n fractie van een seconde waarin elk woord gewogen werd. Zo van: zeg ik het nou goed?

Het ligt allemaal zo gevoelig tegenwoordig en altijd voelt wel iemand zich tekortgedaan. Waren de Oranjevrouwen uitgeschakeld? Of gewoon: Oranje? Journaalpresentator Simone Weimans sprak even later nadrukkelijk van ‘Nederland’, maar ook van ‘de Oranjevrouwen’.

Het onderscheid is olie op het vuur voor wie toch al vindt dat het allemaal maar oneerlijk verdeeld is. Zijn het nou leeuwen of leeuwinnen? Navelstaarderige media discussiëren hardop: Als we spreken van vrouwenvoetbal doen we net alsof het een andere sport is! En we hebben het toch ook niet over vrouwenhockey of vrouwenschaatsen?

Uitgesteld

Maar of het nog zo oneerlijk verdeeld is? De kwartfinale op het EK, live uitgezonden op zaterdagavond met 2,3 miljoen kijkers, was van NPO3 naar hoofdpodium NPO1 verhuisd. De wedstrijd liep drie kwartier uit en werd desalniettemin uitvoerig nabeschouwd door twee deskundigen, onder wie de geweldig scherpe Leonne Stentler, die elke vrijdag de eredivisie doorlicht. Die voor mannen.

De Avondetappe – over de Tour de France, toch ook geen kleine sport – werd uitgesteld tot na middernacht. Presentator Dione de Graaff reageerde begripvol: “Dat zijn we gewend van vorig jaar.” Bij het EK voetbal van de Oranjemannen dus. Intussen wordt de Tour de France voor vrouwen deze week elke middag rechtstreeks uitgezonden.

Aan de voetballers zelf lijkt de goedbedoelde discussie voorbij te gaan. Dominique Janssen zei dat haar team had gevochten als leeuwinnen. Haar eigen fout noemde ze ‘gewoon kut’. Vond Lips dan weer oneerlijk. Als vroeger dat woord eruit rolde, kreeg hij het om de oren: “Moet dat nou? Smijt met je eigen vleeswaren!”

