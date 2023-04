Stromae zegt concerten in Ziggo Dome af vanwege gezondheid

Stromae. Beeld EPA

Ook diverse andere optredens zijn de komende maanden uit zijn agenda geschrapt. De zanger moest vorige maand al verschillende concerten afzeggen in Frankrijk.

‘Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me momenteel niet toestaat om jullie te zien,’ schrijft Stromae in een bericht aan zijn fans. ‘Het spijt me dit nieuws met jullie te delen, het doet me enorm veel verdriet, maar ik moest mijn grenzen aangeven. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om beter te worden om weer te kunnen optreden.’

Stromae zegt niet wat hem precies mankeert. Wel zegt hij binnenkort ‘meer positief nieuws’ te willen brengen en zijn tour snel te willen hervatten.

De uitverkochte concerten in de Ziggo Dome maakten deel uit van Stromaes Multitude-tournee. Alle shows van april en mei zijn afgelast. Op 22 en 23 november staan ook concerten van Stromae gepland in de Ziggo Dome. Die optredens gaan vooralsnog door.

De Nederlandse zanger Claude, bekend van het nummer Ladada (Mon Dernier Mot), zou het voorprogramma verzorgen. “Soms denk ik: ga ik dit echt doen? Maar eigenlijk heb ik er vooral veel zin in. Het is absurd, zoveel als er is gebeurd,” zei Claude eerder tegen Het Parool.

‘Ik wens Stromae en zijn team heel veel sterkte toe,’ schrijft Claude nu, als reactie op het nieuws, op Instagram. ‘Dank voor de kans en ik hoop tot een andere keer!’

In 2015 lag Paul Van Haver, zoals de zanger in het echt heet, er ook al een tijd uit. De zanger werd geveld door een allergische reactie op het antimalariamiddel Lariam, dat hij voor zijn tournee in Afrika had gebruikt. Later vertelde Van Haver dat hij daarvóór al kampte met een burn-out, die was overgegaan in een depressie. Hij had suïcidale gedachten gehad en dacht lange tijd nooit meer muziek te zullen maken.

Na bijna negen jaar stilte maakte Stromae in 2022 zijn comeback met het album Multitude en de bijbehorende tournee.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

