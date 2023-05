Stromae schrapt tour, optredens Ziggo Dome en Down the Rabbit Hole ook van de baan

De Belgische artiest Stromae. Beeld AFP

Dat maakte de Belgische zanger, die eerder al vanwege zijn gezondheid niet kon optreden, bekend op sociale media.

‘Het was een moeilijke beslissing, maar tegelijkertijd nodig voor mij om beter te worden,’ aldus Stromae in het bericht. “Omgeven door mijn artsen, mijn familie, mijn vrienden en mijn team hoopte ik snel beter te worden om verder te kunnen en jullie zo snel mogelijk weer te ontmoeten.”

‘Het spijt mij’

‘Helaas moet ik accepteren dat de tijd die ik nodig heb om te rusten en te herstellen langer zal duren dan verwacht,’ vervolgt hij. ‘Het spijt mij enorm dat ik mijn belofte niet kan nakomen en dat ik vandaag het einde van The Multitude Tour moet aankondigen.’

Stromae startte de tour in februari 2022 en zou in april Nederland aandoen, maar annuleerde toen al een paar Europese shows vanwege zijn ‘huidige gezondheid’. De shows van 22 en 23 november in de Ziggo Dome bleven staan, maar die zijn nu ook van de baan, evenals die op het festival Down the Rabbit Hole op 1 juli.