Stromae is weer in grootse vorm op Multitude

Stromae voltooit voor onmogelijk gehouden comeback

Ineens was hij weg. Na een tournee die hem in 2015 naar Afrika bracht voor onder meer optredens in Congo en Rwanda, keerde Stromae niet meer terug op zijn pas veroverde poptroon. Een summier bericht volgde: Stromae (de Belg Paul Van Haver, 1985) had zichzelf als muzikant opgeheven en zou zich samen met echtgenote Coralie op een modemerk richten.

De achtergrond werd pas later duidelijk, maar was met terugwerkende kracht een jaar eerder op Pinkpop al volledig zichtbaar. Wie Van Haver daar na zijn optreden – een fysieke exercitie op olympisch niveau – uitgeteerd op de sofa van zijn kleedkamer zag liggen, wist dat het leven op tournee een zware last op zijn smalle schouders legde.

Tijdens zijn reis naar de top leerde hij snel meer over de machinerie achter de popmuziek. “Ik moet zelf zorgen dat er tijd komt voor uitrusten of voor familie en vrienden. Want niemand anders doet het voor me. Mijn manager zorgt ervoor dat ik zo veel mogelijk kan werken, de concertorganisator wil dat ik optreed. Ik ben de enige die soms even wat anders wil,” zei hij in een interview op Pinkpop in 2014.

Boeking in nog grotere arena

Hij probeerde het toen nog te verpakken als een succesverhaal: elk optreden dat hij gaf leidde tot een volgende boeking in een nog grotere arena. “Maar daarmee groeit ook de druk,” zei hij. “Dan denk ik: verwachten de mensen nog iets groters dan ik eigenlijk kan bieden? Het enige wat ik kan doen, is er het beste van hopen.”

Dat bleek niet voldoende. Een allergische reactie op het antimalariamiddel Lariam dat hij voor zijn reis naar Afrika had gebruikt, velde hem uiteindelijk. Maar daarvoor, zo vertelde hij later, leed hij al aan een burn-out, die transformeerde tot een depressie. Hij kende suïcidale gedachten en was lange tijd werkelijk van plan nooit meer muziek te maken.

Monster

Het las als het verhaal van de zoveelste popster die verdween in muil van het monster dat de muziekindustrie soms is. Een groot verlies, want Stromae was met zijn album Racine carrée doorgebroken als een van de meest inventieve en originele artiesten van deze eeuw. Op de dansvloerhit Alors on danse volgden moderne klassiekers als Formidable, Papaoutai en Tous les mêmes. Songs die misschien niet iedereen van a tot z verstond, maar wel massa’s mensen in het hart wisten te raken.

Dat die collectie zou worden aangevuld leek lang onwaarschijnlijk. Stromae genoot van het rustiger leven met zijn in 2018 geboren zoon. Maar juist het vaderschap bood hem de ruimte weer creatief te zijn. Het vaste ritme van de zorg voor een kind deed hem goed. Daarbij verwierf hij meer controle over zijn eigen agenda. Optreden doet hij voortaan maximaal drie keer in de week.

Het concert van afgelopen zondag in de Afas Live toonde Stromae als stralend en energiek middelpunt. Hij begon die show met een van de nummers van zijn nieuwe album, Invaincu. Een van de zinnen kreeg extra nadruk: ‘Putain de malaise/ toujours je suis invaincu’. Vrij vertaald: ‘Kloteziekte/Je hebt me er niet onder gekregen.’