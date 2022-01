Strip Chad in Amsterdam laat de avonturen zien van een Amerikaanse expat in Amsterdam

De cover van Chad in Amsterdam no. 6

Wie is Chad Bilyeu? Achter in Chad in Amsterdam stelt hij zich nog maar eens voor: ‘I’m that American guy who makes comics over here in the Netherlands.’

Chad in Amsterdam is zijn eigen stripblad. Het gaat voor een groot deel ook over hemzelf. Bilyeu tekent zelf niet, stripscenario’s schrijft hij wel. Via internet vindt hij in de hele wereld tekenaars die zijn belevenissen als expat in Amsterdam visualiseren.

Dat levert ook in de zesde editie van het Engelstalige blad een aantrekkelijke bontheid van stijlen op. Chad in Amsterdam heeft het formaat van de superheldenstrips die Bilyeu als jongen in de Verenigde Staten las, maar lijkt daar verder in niets op. Strips zijn hier net zo makkelijk superpsychedelisch als strak-realistisch getekend.

Chad in Amsterdam werd in 2018 geïntroduceerd als een driemaandelijks te verschijnen blad. Die frequentie bleek toch iets te hoog gegrepen. Tussen het nu verschenen zesde nummer en het voorgaande gaapt een gat van een jaar. Dat vorige nummer was geheel gewijd aan ‘Black Pete’, bij wie Bilyeu als zwarte Amerikaan zo zijn bedenkingen heeft. Nummer 6 heeft niet zo’n duidelijk thema, maar een rode draad lijkt wel beroemdheid.

Brad Pitt in de coffeeshop

Grappig is de strip waarin Chad Bilyeu aan vrienden in de Kroegtijger, zijn favoriete Amsterdamse café, vertelt hoe hij als jongen in Amerika ooit Shalamar ontmoette. Een oom had hem meegenomen naar een hotel waar de soulgroep verbleef. Toen had hij geen idee waarom zijn oom samen met de leden van Shalamar het toilet indook, pas veel later – toen hij zelf belandde op een toilet waar coke werd gesnoven – ging hem een licht op.

De Amsterdamse coffeeshops blijven Amerikanen fascineren. In het verhaal Brad in Amsterdam gaan we terug naar 2004, toen in Amsterdam opnames werden gemaakt voor de film Ocean’s Twelve, onder meer in coffeeshop De Dampkring, die daarvoor toen bezoek kreeg van Brad Pitt (de Brad uit de titel van het verhaal), George Clooney én Matt Damon. Volgens het verhaal ontdekte Pitt als anonieme bezoeker de zaak in de Handboogstraat al in 1993.

Chad in Amsterdam verscheen in het verleden met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Voor nummer 6 wist Bilyeu zowaar een Amerikaanse subsidiegever aan te spreken: het nummer werd mede mogelijk gemaakt door Make More Comic Arts Grant, dat eigenbeheerproducties op stripgebied steunt.

Chad in Amsterdam wordt verkocht bij speciaalzaken. De digitale editie is te bestellen via www.chadinamsterdam.nl