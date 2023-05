Strijkkwartetten spelen vijftig nieuwe werken in het Muziekgebouw: ‘Dit kan een openbaring zijn’

ADAM Quartet tijdens hun repetitie. Beeld Koosje Koolbergen

Het Kronos Quartet, een Amerikaans strijkersensemble, bestaat vijftig jaar. Om dit te vieren vroeg het kwartet vijftig componisten een nieuw werk te schrijven. Aankomend weekend, tijdens 50 for the Future in het Muziekgebouw, worden die gespeeld door tien strijkkwartetten.

Hiertoe behoort ook het jonge Adam Quartet, bestaande uit Margot Kolodziej (29, eerste viool), Hannelore De Vuyst (28, tweede viool), Renée Timmer (28, cello) en tijdelijk Hessel Moeselaar (28, altviool).

Sinds de oprichting in 2018 is het Amsterdamse ensemble veel bezig met hedendaagse muziek, net als het Kronos Quartet. Kolodziej: “Ze zijn een groot voorbeeld. We voelen ons vereerd dat we mogen spelen.”

Hoeveelheid vibrato

Voordat het kwartet de stukken en het repetitieproces toelicht, wordt er gerepeteerd in hun studio. Ze werken aan een stuk van Charlton Singleton, waarin ritmes uit de Afro-Amerikaanse kerkgemeenschap worden gebruikt.

Een halfuur lang worden de laatste paar maten van het nieuwe werk herhaaldelijk gerepeteerd, terwijl ze tussendoor discussiëren over de hoeveel vibrato, de mogelijke rustpunten en welke streken het beste werken.

Nadien vertellen de vier over het repetitieproces van de verschillende stukken die ze gaan spelen. De bladmuziek voor een werk van Barry Guy wordt getoond. Het is gebaseerd op een gedicht van Samuel Beckett en gevuld met ongebruikelijke muzieknotatie. Moeselaar: “Soms is bladmuziek een soort schatkaart die we proberen te ontcijferen.”

Met Mozart bellen

Het directe contact met de componisten helpt daarbij. Voor elk stuk hebben ze tijdens repetities een lijstje met vragen opgesteld . Kolodziej: “Ik denk dat we allemaal weleens Haydn of Mozart zouden willen bellen om te vragen hoe ze dit stuk nou eigenlijk gespeeld willen hebben. Het proces is extra speciaal doordat die interactie nu mogelijk is.”

Moeselaar: “Tegelijkertijd ligt het repeteren ook juist meer open. Er zijn niet al honderd opnames gemaakt. Je bent daardoor vrijer in wat je voelt, wat je ziet, wat je je inbeeldt bij het stuk.”

De nieuwe werken komen uit verschillende windstreken, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt in vergelijking met vooralsnog bekendere westerse werken.

De juiste groove

De Vuyst: “Per stuk moeten we qua ritmegevoel schakelen en buiten onze eigen cultuur en gewoontes stappen om precies de juiste groove en energie te vinden die bij de achtergrond van de componist past. We repeteren muziek gebaseerd op Azerbeidzjaanse dans, prayer bands, balkanritmes en jazz. Dat dwingt ons op een hele leuke manier onze eigen grenzen qua veelzijdigheid helemaal open te zetten.”

Timmer: “Ook de klanken zijn anders. Je hoort bijvoorbeeld in een stuk van componiste Franghiz Ali-Zadeh uit Azerbeidzjan dat allerlei instrumenten worden geïmiteerd. Wij zoeken dan naar andere klanken dan wanneer we Mozart spelen. Soms strijken we niet eens, maar klinkt het meer als percussie. Ik denk dat mensen dit weekend verbaasd zullen zijn over wat er allemaal mogelijk is.”

Onderdompeling

Het kwartet denkt dat het weekend een goede dwarsdoorsnede biedt van wat een strijkkwartet kan zijn. Moeselaar: “Moderne muziek is een breed begrip. Het betekent alleen dat het recent geschreven is, niet dat alles piept en abstract is. Dit weekend kan een openbaring zijn. Er zit voor iedereen wat tussen.”

Kolodziej: “Tijdens andere concerten merken we dat mensen vaak het meest enthousiast zijn over nieuwe stukken. Natuurlijk genieten ze ook van Ravel, maar achteraf gaat het meestal over het nieuwe werk. Het heeft iets actueels en prikkelends. Dan denken we: zie je wel! Je hoeft niet bang te zijn voor nieuwe muziek. Ik denk dat deze onderdompeling de oren kan openen.”