Muziekgebouw. Beeld Maarten Steenvoort

“Het annuleren van een festival dat slechts een keer in de twee jaar plaatsvindt is natuurlijk een onvoorstelbare teleurstelling,” aldus festivaldirecteur Yasmin Hilberdink. “Maar met iedere maatregel vanuit de overheid verliezen we een vitaal stuk van het geheel – we kunnen wel blijven wegsnijden maar uiteindelijk houden we iets over wat niets meer met een festival te maken heeft.”

“Voor een bezoeker komen de programma’s natuurlijk het beste tot hun recht bij de intimiteit van een gedeelde live ervaring; de gezamenlijke beleving in een volle concertzaal,” vervolgt Hilberdink. “Maar voor alle betrokkenen, en met name de musici, wilden we tijdig duidelijkheid bieden. Want we willen niemand lang in onzekerheid laten zitten of tevergeefs iets laten voorbereiden. Wij hadden het gevoel niet langer te kunnen afwachten en zien te weinig perspectief om het festival eind januari, in welke vorm dan ook, goed voor te kunnen bereiden en door te laten gaan.”

Gekochte kaarten doneren

Veel strijkkwartetten en componisten, dansers, solisten, sprekers, dichters, producenten en technici hebben hun tijd gestoken in voorbereidingen voor de derde editie van de Biënnale. Omdat de festivalorganisatie iedereen die deel uitmaakte van het festivalprogramma zo goed mogelijk wil compenseren, roept zij iedereen op om gebruik te maken van de mogelijkheid om gekochte kaarten te doneren. De opbrengsten hiervan zullen rechtstreeks naar alle uitvoerenden en de zzp’ers uit het festival-team gaan.

Hilberdink cum suis richt zich nu op een alternatieve programmering in samenwerking met NPO Radio 4 en het 50 for the Future-weekend in mei 2023. “En hoewel het nog heel ver weg klinkt, kijken we nu al uit naar de volgende editie van de Strijkkwartet Biënnale, die plaats zal vinden van 27 januari tot en met 3 februari 2024.”