Streetartist Shepard Fairey maakt nieuw werk op NDSM-werf: ‘Cool om te horen dat mijn kunst hier resoneert’

Ter gelegenheid van zijn solotentoonstelling in Straat Museum maakt de wereldvermaarde Amerikaanse kunstenaar en activist Shepard Fairey deze week twee nieuwe werken op de NDSM-werf. ‘Ik wil dat mijn werk toegankelijk is voor iedereen, zowel visueel, filosofisch als financieel.’

“De muurschildering gaat niet specifiek over Amsterdam, maar over vrede en harmonie,” zegt de Amerikaanse (straat)kunstenaar en activist Shepard Fairey als hij even is gaan zitten in de galerie van Straat Museum. Hij draagt een zwarte sweater van zijn merk Obey en een donkergrijze broek vol verfvlekken, ook zijn handen zitten onder de verf.

“Dat leek me gepast met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het opkomende nationalisme en de xenofobie als gevolg van alle immigratie. En het staat ook voor meer in harmonie zijn met het ecosysteem. Ik hoop dat mijn werk mensen uitnodigt daarover na te denken.”

“De symbolen die ik vaak gebruik, zijn niet moeilijk te begrijpen. Dat is bewust. Er zijn genoeg kunstenaars die van intriges en mysteries houden, en die het interessant vinden dat mensen die hun werk decoderen zich verheven kunnen voelen boven mensen die er niks van begrijpen. Dat wil ik niet. Ik wil dat mijn werk toegankelijk is voor iedereen, zowel visueel, filosofisch als financieel, en dat ik de kiem leg voor een vreugdevolle vorm van communicatie en activisme.”

Metershoge mural

Fairey (South Carolina, 1970) werd in de jaren negentig bekend door zijn straatcampagne ‘Obey Giant’. De stickers verspreidden zich als een lopend vuurtje, eerst vooral in skateboard- en streetart-kringen, daarna in de rest van de VS en de wereld. In 2008 creëerde Fairey het visionaire portret Hope van de toenmalige senator Barack Obama, ter ondersteuning van zijn eerste presidentiële campagne.

Amsterdam Icon Mixed Media on Paper, 2023. Beeld Shepard Fairey

Maandagmiddag zijn Shepard en zijn drie assistenten op uitnodiging van zakelijk directeur Marion Wolff van Straat begonnen met een metershoge mural op de blinde zijmuur van het museum voor streetart en graffiti; in de enorme scheepsloods maakt hij nog een tweede werk, eveneens op reusachtig formaat.

En in de galerieruimte van het museum zijn meer dan 130 prints en schilderijen van de artiest te zien, waaronder nieuw werk dat speciaal voor de expositie is gecreëerd.

Label

Fairey vindt het geen enkel probleem straatkunst te combineren met een museale tentoonstelling. “Ik word heel moe van mensen die zeggen: je bent toch straatkunstenaar, is het dan niet raar om dingen in een galerie te doen? Maar ik noem mezelf nooit straatkunstenaar, dat is een label dat anderen op me hebben geplakt. Ik ben kunstenaar en ik maak dingen op straat omdat ik wil dat mensen kunst tegenkomen in hun dagelijks leven. En ik maak ook graag schilderijen en prenten.”

Shepard Fairey: ‘Ik moet wel functioneren in het systeem, want er is geen ander systeem. Maar ik probeer het op een ethische manier te doen.’

Hij neemt een slok cola. “Naarmate je succesvoller wordt, wordt er steeds meer druk op je uitgeoefend om aan de wensen van het galeriesysteem te voldoen, maar galeriehouders hebben een zeer specifieke agenda die niet altijd overeenkomt met mijn agenda. Dus ik verzet me daar tegen. Ik maak veel kunst, zoals je hier kunt zien. Ik maak schilderijen, maar ik maak ook prints die goedkoop zijn, en hybride stukken en dat soort dingen, zodat ik werk heb in alle prijscategorieën en niet alleen voor mensen met veel geld.”

Kapitalisme

Fairey bekritiseert het Amerikaanse kapitalisme, maar als ondernemer maakt hij ook gebruik van de mogelijkheden die de vrije markt biedt.

“Ik moet wel functioneren in het systeem, want er is geen ander systeem. Maar ik probeer het op een ethische manier te doen. Ik laat mijn Obey-shirts bijvoorbeeld duurzaam produceren. En de winst die ik ermee maak, geef ik aan goede doelen, zoals vluchtelingenhulp of Greenpeace.”

“Ik bekritiseer overigens niet het kapitalisme in zijn geheel. Ik bekritiseer de meedogenloze kant van het kapitalisme, de manier waarop het kapitalisme de accumulatie van macht bevordert en wat ervoor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben nog verder naar beneden worden gedrukt en mensen die succesvol zijn het nóg gemakkelijker krijgen.”

Hij weet waar hij het over heeft, benadrukt Fairey. “Ik kom uit een middenklasse gezin en mijn ouders waren behoorlijk conservatief. Ze haatten het dat ik skateboardde en ze haatten het dat ik naar de kunstacademie wilde. Ze hebben mijn opleiding betaald, maar zodra ik was afgestudeerd ging de geldkraan dicht en moest ik het zelf zien te rooien.”

Extreem arm

“De eerste jaren van mijn carrière was ik extreem arm en ik ben 18 keer gearresteerd terwijl ik op straat aan het werk was. Ja, dat was opwindend en op een bepaalde manier bevrijdend, maar het was voor mij vooral een absolute noodzaak, omdat niemand me de kans gaf mijn werk legaal te zetten. Nu heb ik bijna onbeperkte mogelijkheden. Sterker: ik krijg zoveel aanbiedingen dat ik onmogelijk overal op in kan gaan.”

Tegenwoordig heeft Fairey 23 mensen in dienst en een galerie in zijn woonplaats Los Angeles. “Ik verdien goed met de verkoop van prints en met mijn kledinglijn. En dat geeft me de mogelijkheid om geld te steken in tal van goede doelen waarin ik geloof. Dat ik aan liefdadigheid doe, heeft overigens ook een praktische kant, want de invloed die ik met mijn kunst kan uitoefenen is beperkt. Als ik geld geef aan mensen die in actie komen, helpen ze de wereld te veranderen in een wereld waarin ik het liefst zou leven.”

Blauw oog

Zijn bedoelingen mogen dan goed zijn, toen hij in 2011 in Kopenhagen de korte, maar krachtige slogan ‘Peace’ op een muur stond te kalken, kreeg hij klappen van een aantal linkse activisten. “Ze dachten dat ik het in opdracht van de autoriteiten had geschilderd, wat onzin was. Het was net als hier een initiatief van een lokale galerie, het stadsbestuur had er niets mee te maken. Ik had een blauw oog, het viel verder wel mee.”

Bang dat op de NDSM-werf hetzelfde zal gebeuren, is Fairey niet. “De mensen hier zijn heel, heel aardig. Ze zijn erg enthousiast en willen van alles weten. Wat wordt het? Hoelang duurt het? Welke technieken gebruik je? Wat is je favoriete spuitverf?”

“Andere mensen komen vertellen dat ze elders werk van me hebben gezien, in Londen, Parijs of New York en ik heb hier ook al eens een muurschildering gemaakt; in 2009 op een schutting voor Centraal Station. Het is cool om te horen dat mijn werk resoneert en dat mensen er met me over willen praten, maar ik heb ook een deadline. Toch probeer ik aardig te zijn voor iedereen, omdat ik mezelf als een aardig persoon beschouw. En ik wil ook niet dat mensen het gevoel krijgen dat het me niets kan schelen. Want het kan me wat schelen.”

Printed Matters: Raise the Level van Shepard Fairey: van 13 augustus tot en met 1 oktober in het Straat Museum, NDMS-plein 1.

Vrijdag is Shepard Fairey vanaf 16.00 uur aanwezig in de Obey Store (Runstraat 25).