Me Myself & Gumballs is een zelfportret van Streetart Frankey met kauwgomballen als pixels. Beeld Arie de Leeuw

“Kauwgom is het gaafste voedsel­product ooit gemaakt,” vindt Frank de Ruwe, alias Streetart Frankey. “Het is geen echt voedsel. Je kauwt erop en spuugt het weer uit. Het is totaal nutteloos, maar je kunt er wel mee spelen: bellen blazen en knallende geluiden maken. Als kind wilde ik altijd maar één soort ijsje: die met een kauwgombal onderin. Dan at ik zo snel mogelijk naar de bodem. Na twee minuten kauwen was die bal taai en smakeloos maar dat hinderde niet.”

In 2008 etaleerde De Ruwe zijn liefde voor kauwgom door een miljoen kauwgomballen uit te storten op de Dam. “Trams en auto’s konden er niet meer door, de politie zette het plein af met lint en voorbijgangers vulden hun zakken. Het was een feelgood­ongeluk.”

The Bubble Boy Beeld Arie de Leeuw

Tokio

Sindsdien figureert kauwgom heel regelmatig in het werk dat hij als guerrilla-interventies door de stad plaatst en waarvan PS van de Week iedere ­zaterdag een voorbeeld publiceert. Even eenvoudig als effectief waren de prints van kauwgombalautomaten die hij op brandweerkastjes plakte. Nu heeft hij met Gumballin’ een complete tentoonstelling gemaakt rondom kauwgom, waarvan hij denkt dat er wel animo voor is. “De meeste mensen hebben een haat-liefdeverhouding met kauwgom. Het is natuurlijk vreselijk als je erin stapt, maar zo’n automaat is toch een feest: krrrggg tik, draaien en graaien.”

Gumballin’ heeft een lange voor­geschiedenis. De tentoonstelling was oorspronkelijk bedoeld voor een galerie in Tokio en zou moeten ­samenvallen met de Olympische ­Spelen. Maar door corona werd hij twee keer gecanceld en daarna was de gastheer failliet. Het Westergas­terrein bood De Ruwe toen een plekje in de Gashouder maar ook die presentatie werd drie keer doorgeschoven. “Zesmaal is scheepsrecht,” grapt De Ruwe over zijn huidige poging.

Fire balls 3000 Beeld Arie de Leeuw

Brandende hoepel

Bezoekers komen binnen over een ­rode loper, die eindigt in de handen van een matador. De rest van de geëxposeerde werken gaat over kauwgom en draagt het typerende Frankeystempel van vrolijke ontregeling. “Ik begon met automaten,” vertelt de kunstenaar. “Twee op elkaar die functioneren als een zandloper of eentje in de vorm van een ezel die kauwgomballen uitpoept. Maar het domein van kauwgom is zoveel ­groter.”

Dus combineerde hij de ballen bijvoorbeeld met een knikkerbaan. “Herinner je je Fireballs? Daar kauwde ik op met vriendjes op het schoolplein, doen alsof er niets aan de hand is terwijl je mond in de fik staat. Het leek me gaaf om zo’n bal echt te laten branden, maar dat bleek toch lastig. Dus laat ik nu fireballs van een rail ­afrollen zodat ze worden gekatapulteerd door een brandende hoepel. Een lekker corny ding.”

Dinomighty Bubble Beeld Arie de Leeuw

Kunstpretpark

Gumballin’ bevat onder andere een zelfportret gemaakt van kauwgomballen als pixels en een lamp in de vorm van een bellen blazende dino. Maar het mooiste pop art-achtige werk is een XL-blisterverpakking met 1296 Sportliferechthoekjes, waarvan er eentje is gebruikt en teruggestopt. “Alsof iemand in de fabriek sabotage heeft gepleegd.”

Het grootschalig werken smaakt De Ruwe naar meer. Hij werkt momenteel aan grote buitenbeelden in Amersfoort en Heerlen. “Maar mijn grote droom,” zegt hij, “is het maken van een kunstpretpark.”