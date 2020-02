Streetart Frankey opent tweede tentoonstelling in ‘straatmuseum’

Streetart Frankey in de voetgangerstunnel Tussen de Bogen.

Het is een jaar geleden dat Frankey, artiestennaam van Frank de Ruwe, het ‘Street Streetart Museum’ opende in de voetgangerstunnel Tussen de Bogen. Het zijn foto’s van zijn kunst die hij in de afgelopen jaren door heel Amsterdam maakte.

Ook in 2019 is de straatkunstenaar weer door Amsterdam getrokken met zijn guerrillakunst. Zo maakte hij het glas-in-lood van Johan Cruijff bij een tramhalte van lijn 14, een uit de muur ontsnapte baksteen in de Hazenstraat en het bronzen beeld van Eberhart van der Laan op de pui van Paradiso. Foto’s van zijn interventies staan ook elke zaterdag in PS van de Week.

Kunstroof

Het is de vraag hoe lang de foto’s deze keer in de steeg blijven hangen. De vorige tentoonstelling heeft bijna het hele vorige jaar gehangen, maar is in de loop der tijd wel het een en ander kwijtgeraakt. Een groot deel van de foto’s zijn uit het museum ontvreemd en werden zelfs kort na hun verdwijning via marktplaats te koop aangeboden.

Het werk van Frankey was eerder al te zien in het Stedelijk Museum en verschillende tentoonstellingen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, waaronder in kunstgalerie Wallplay in New York.

Liefhebbers zijn zondagochtend om 11.00 uur welkom, als de tweede tentoonstelling officieel wordt geopend.

De tramhalte op het Javaplein. Beeld Frankey

Een uit de muur ontsnapte baksteen in de Hazenstraat. Beeld Frankey