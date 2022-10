Streep door uitreiking NS Publieksprijs na gesjoemel met stemmen

Beeld ANP / ANP

Afgelopen weekeinde lag de stemming enkele uren stil omdat er klachten waren binnengekomen van Kamerleden die beweerden dat hun mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Thierry Baudet. De CPNB bevestigde dat er ‘onrechtmatigheden’ waren aangetroffen en bouwde een extra verificatiestap in. Dat heeft echter onvoldoende geholpen om tot een eerlijke stemming te komen.

Zes nominaties

‘Vanzelfsprekend is de CPNB niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. De NS Publieksprijs sluit nu eenmaal naadloos aan op de doelstelling van de stichting: het onder de aandacht brengen van Nederlandse boeken en het stimuleren van lezen. Het is droevig dat door de geconstateerde manipulatie deze doelstelling nu tekort wordt gedaan,’ staat in een verklaring.

Ook hoofdsponsor NS is ‘teleurgesteld over deze afloop. Deelnemers zijn gebaat bij eerlijke verkiezingen en dus ook bij een terechte winnaar. Nu de CPNB dat dit jaar niet kan garanderen, vinden wij het terecht dat de verkiezingen vroegtijdig worden beëindigd’.

Zoals elk jaar waren er zes boeken genomineerd voor de NS Publieksprijs. Dat waren dit jaar Amalia van Claudia de Breij, De heks van Limbricht van Susan Smit, De Nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. Stemmers kunnen ook ieder jaar een vrije keuze invoeren.

Het prijzengeld dat aan de NS Publieksprijs is verbonden, 7500 euro, wordt onder de zes genomineerde auteurs verdeeld. Ook ontvangen ze alle zes een jaarkaart van de NS.