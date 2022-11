Straks meer dan 6500 Amsterdammers met bouwhelm op de foto als statement tegen WK in Qatar

Beeld Hilarius Hofstede

“Mag ik even storen?” vraagt Hilarius Hofstede aan een man die in zijn eentje aan een tafel in debatcentrum De Balie zit. De man zegt dat hij uit Colombia komt. Hofstede legt in het Engels uit dat hij een statement wil maken tegen het WK in Qatar. Wil hij voor hem poseren met een knaloranje bouwhelm op? Hij scrollt door zijn oude iPhone en toont een serie foto’s van mensen die hem zijn voorgegaan.

“Okay, I’ll do it,” zegt de man, die zich voorstelt als Alejandro. “Is Colombia in the world cup?” vraagt Hofstede. “No, we didn’t make it, lousy team.”

Op de dag dat het Nederlands elftal in het vliegtuig naar Qatar is gestapt, is kunstenaar Hofstede in de weer met zijn ‘helmenproject’. “Ik vind Qatar symptomatisch voor alles wat er mis is in de wereld. De arm-rijkverhouding, de realiteit van de migranten, die persmomentjes met voorgeselecteerde arbeiders… De FIFA verdient zes miljard aan het WK, maar wil niet meebetalen aan het nabestaandenfonds van 410 miljoen euro – er klopt geen reet van.”

Hij neemt een slok van zijn biertje. “Ik kom uit 1965. Toen Bram en Freek in 1978 onder de noemer Bloed aan de paal actie voerden tegen het WK in Argentinië, ben ik met de trein van Hilversum naar Amsterdam gegaan en stond ik vooraan in de Jaap Edenhal. Nu vond ik het zelf tijd voor actie.”

Symbool voor de migrant

Begin vorig jaar, nadat The Guardian bekend had gemaakt dat er 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen in Qatar sinds het land in 2010 hoorde dat het het WK mag organiseren, begon hij aan een kritische satirische tekst, Steak-Qatar. “Het moet een boek worden, maar een aantal fragmenten staat al online. Ik zocht beeld bij de tekst en kwam uit bij de bouwhelm, als symbool voor de arbeidsmigranten. Sinds twee weken loop ik door de stad met een helm waarop ik 6500+ heb geschreven. Die werkt uitstekend als ‘conversation piece’.”

Hofstede loopt naar een ander tafeltje, en begint aan zijn riedeltje. “Ik moet op de foto, en die komt op Instagram?” riposteert het ‘slachtoffer’. “Dat wil ik niet, daar ben ik te verlegen voor, maar succes met je actie.”

Bij het volgende tafeltje heeft Hofstede wel beet. “Dit is belangrijk, ik doe mee,” zegt Michel. Terwijl Hofstede zijn foto maakt (‘Probeer boos, sceptisch of serieus te kijken’) en ze praten over de wantoestanden in Qatar, meldt Alejandro zich. Hij heeft zijn foto op Instagram opgezocht, en er staat een fout. “Het is Colombia, Columbia is een universiteit. It always happens.”

In een hoger tempo

De twee raken opnieuw in gesprek. “Dat is het meest inspirerende aan dit project,” zegt Hofstede even later. “Je maakt echt contact. Die gesprekken gaan over Qatar en voetbal, maar ook over de wereld en arm en rijk. Daar geniet ik van, maar het kost veel tijd.”

In het finaleweekend hoopt Hofstede 6500+ portretten te hebben, maar in dit tempo gaat dat niet lukken, beseft hij. “Er moeten meerdere mensen met meerdere helmen op stap en mensen moeten zelf foto’s met helm kunnen uploaden. Dat vraagt om organisatie en wat budget; het is niet ‘als de Heer het wil’, maar ‘als de stad het wil’.”

Hij drinkt zijn glas leeg. “Dit project gaat over de onverschilligheid van de wereld. Tom Egbers heeft geworsteld, zag ik op tv, en hij niet alleen, maar ze gaan toch naar Qatar om hun werk te doen. En vanaf volgende week moet het weer over voetbal gaan, zegt iedereen. Daar heb ik moeite mee. Ik houd van voetbal, ik ga ook kijken, maar het zou mooi zijn als wij als stad een statement kunnen maken. Een blijk van afkeuring en protest: was het het waard? Amsterdam says NO!”

Het helmenproject is op Instagram te volgen via 6500plus, het essay staat op steak-qatar.com en Hofstede’s protestnummer The Qatar Song is op YouTube te horen.