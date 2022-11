Straatmuzikant Thomas Nicolas werd ontdekt door Alain Clark in het Vondelpark

Beeld Eva Plevier

Er is een ongeschreven regel onder straatmuzikanten: als een artiest staat te spelen en een ander wenkt om de standplaats, dan wordt er nog een nummer of twee gespeeld voor de andere muzikant mag. Daarom deed Thomas Nicolas alsof hij de man met de gitaar niet zag toen hij aan het begin van afgelopen zomer onder de brug bij het Vondelpark met zijn gitaar stond te zingen.

Thomas Nicolas, die voluit Thomas Nicolas van der Hoek heet, zag niet dat de man met de gitaar op zijn rug Alain Clark was die langsfietste en dacht ‘Ik moet stoppen.’ “Het werd alleen maar vetter en mooier toen ik stond te luisteren”, zegt Clark. “Het gebeurt regelmatig dat ik onder de indruk ben van muzikanten op straat, maar bij Thomas zag ik direct: dit is een echte artiest. Ik hoopte heel erg dat hij ook nog een leuke gast was die eigen liedjes schreef.”

Clark sprak Thomas aan. Hij bleek ‘een relaxte guy’ te zijn. Ze wisselden nummers uit en spraken af contact te houden. “Ik heb die nacht amper geslapen,” zegt Thomas Nicolas als hij terugblikt op de dag dat hij ontdekt werd. De 31-jarige werkt fulltime in de sales bij een techbedrijf en treedt al jaren zo’n twee keer per week op op straat. Hij wisselt de brug onder het Vondelpark af met de fietspassage onder het Rijksmuseum.

Contract getekend

In de maanden na de eerste ontmoeting stuurt Thomas eigen geschreven nummers naar Clark en zitten ze samen in de studio. Clark stelt Thomas voor aan producers, onder wie Gordon Groothedde, die met onder anderen Nick & Simon, Jacqueline Govaert en Paskal Jakobsen samenwerkte.

“Het ging heel snel allemaal,” zegt Thomas. “Ik zou kennismaken en ineens stonden we mijn eerste single op te nemen en kreeg ik een contract aangeboden.” De jonge artiest tekent bij 8ball Music en bracht deze week zijn nummer Lost Love uit. Dat is het nummer waarvoor Clark van zijn fiets stapte.

“Er gebeurt nu zoveel en ik ben vooral heel blij hoe het is gelopen. Ik zie Alain als een soort mentor die dicht bij me staat en die me met oprecht goede bedoelingen vooruit helpt.” Clark hoopt dat hij ‘snel een stukje moonwalk kan doen en achter de coulissen kan verdwijnen’. “Hij heeft mij niet nodig, en nu hij zijn eigen single heeft uitgebracht zeker niet meer. “

Grenzeloos dromen

Thomas houdt zijn salesbaan vooralsnog aan en blijft in de stad spelen. “Maar ik durf nu ook groter te dromen. Als ik echt grenzeloos mag dromen? Nou, ik was laatst bij Bon Iver in de Ziggo Dome. Daar staan voor een uitverkochte zaal lijkt me fantastisch. Paradiso lijkt me ook heel gaaf. Dat is het vooral: live spelen voor publiek. Ik doe dat nu al op straat en ik hoop dat te combineren met uitverkochte zalen.”

Clark: “Voor een uitverkocht Paradiso durf ik mijn hand nu al in het vuur te steken. Ik hoop dat hij me uitnodigt als hij de Ziggo Dome uitverkoopt.”