Storyboards zijn voor lafaards, leer liever documenten vervalsen: filmmaken volgens Werner Herzog

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer niet één film, maar een tentoonstelling en groot retrospectief in Eye over Werner Herzog (80), een van de meest productieve en markante filmmakers van zijn tijd.

In 1968 maakte Werner Herzog, toen 26 jaar oud, zijn eerste lange film Lebenszeichen. In de 55 jaren sindsdien regisseerde hij in totaal 54 lange films – zowel fictie als documentaire – plus wat korte films en werken voor tv.

Van die ongekende productie vertoont Eye Filmmuseum de komende maanden een flinke greep in een uitgebreid retrospectief. Het programma vergezelt de tentoonstelling Werner Herzog – Ecstatic Truth, die zijn werk belicht met allerhande objecten uit Herzogs privé-archief.

Herzog werd in 1942 in München geboren als Werner Stipetić, de achternaam van zijn moeder – zijn vader was sinds zijn vroege jeugd uit beeld. Diens achternaam Herzog nam hij pas op latere leeftijd aan, omdat hij die voor een filmmaker meer ‘gezaghebbend’ vond klinken.

Toen hij twee weken oud was verhuisde het gezin naar een klein dorpje in de Beierse Alpen, ver van het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Hier zou Herzog de eerste twaalf jaar van zijn leven doorbrengen.

De oorlog was er weliswaar ver weg, maar heeft hem desondanks gevormd, vertelde Herzog in 2012 in een interview met website High Profiles. “Ik groeide op in een wereld zonder vaders – of zij waren omgekomen in de oorlog, of ze zaten gevangen. Er was een zekere anarchie – we moesten onze eigen regels maken.”

Eigen regels

In ieder geval is Herzog zijn hele leven zijn eigen regels blijven maken. Nog terwijl hij op de middelbare school zat, maakte hij zijn eerste korte film Herakles (1962) met geld dat hij verdiende met een bijbaan in een fabriek en met een bij de filmschool van München gestolen camera. Het filmmaken leerde hij zichzelf aan – hij reisde in 1965 wel af naar Pittsburgh om daar een universitaire filmopleiding te volgen (in de tentoonstelling is zijn beursaanvraag te zien), maar stopte er al na vier dagen weer mee.

Zijn leven lang zou hij zich wars tonen van de lopende-bandaspecten van de filmindustrie – storyboards noemt hij een ‘instrument voor lafaards’ en zijn scripts bevatten amper dialogen zodat de acteurs naar hartelust kunnen improviseren. Op zijn eigen Rogue Film School, een workshop die Herzog sinds 2009 met enige regelmaat houdt, leert hij beginnend filmmakers vooral vaardigheden als sloten forceren en documenten vervalsen – zijn eigen vervalste vergunning voor het draaien van Fitzcarraldo (1982) in de jungle van Peru is op de tentoonstelling te zien.

Werner Herzog bij de opnames van Auch Zwerge haben klein angefangen (1970). Beeld Werner Herzog Film + Deutsche Kinemathek

Die film draait om een westerse zakenman die een stoomboot over een Peruaanse berg probeert te hijsen, en Herzog liet voor de opnamen daadwerkelijk die boot over die berg heisen. Het vestigde definitief zijn reputatie als filmmaker die zelf even obsessief en onverzettelijk te werk ging als zijn hoofdpersonen.

Dat die boot voor Fitzcarraldo daadwerkelijk de berg over moest, was niet uit een hang naar realisme, benadrukte Herzog in hetzelfde interview uit 2012. “Ik transformeer een echte gebeurtenis in pure fantasie, in iets operatesks. Zoals ik in mijn documentaires soms juist dingen verzin en fantaseer om een diepere waarheidslaag aan te boren.”

Altijd kiezen voor de mythe

Dat is waar dat begrip ‘ecstatic truth’ op duidt, de extatische waarheid waar Herzog naar eigen zeggen in al zijn werk naar zoekt. Die zoektocht leidde hem naar alle uithoeken van de wereld – Herzog staat te boek als de enige levende filmmaker die op elk continent minstens één lange film maakte.

Hij zoekt er naar een waarheid die dieper gaat dan het oppervlak, dan ‘de feiten van boekhouders’, zoals Herzog het graag noemt. “Feiten creëren normen; waarheid creëert verheldering,” stelde hij in 1999 in een manifest waarin hij zijn visie op zijn vak samenvatte in twaalf Herzogiaans-ongrijpbare aforismen.

Waar er een keuze is tussen de feiten of de mythe, zal Herzog altijd kiezen voor de mythe – of hij nou een documentaire aan het maken is of een speelfilm. Dat geldt ook voor hoe hij zichzelf presenteert, want ook voor zelfmythologisering heeft Herzog een grenzeloos talent.

Hoeveel er waar is van wat ik in dit stuk over hem heb opgeschreven, is dus maar de vraag. Een deel ervan is de komende maanden in ieder geval te verifiëren in de Eyetentoonstelling. Maar dat zijn de boekhoudersfeitjes. De diepere waarheid vind je in zijn films.

De tentoonstelling Werner Herzog - The Ecstatic Truth en een uitgebreid retrospectief zijn te zien in Eye Filmmuseum van 18 juni t/m 1 oktober. Daarnaast zijn Aguirre, der Zorn Gottes (1972), Kaspar Hauser – Jeder für sich und Gott gegen alle (1974) en Fitzcarraldo (1982) vanaf nu te zien in Het Ketelhuis, Kriterion, Lab111 en Rialto VU.

Herzorg droomde ervan skischansspringer te worden. Dat lukte niet, maar hij maakte er wel een film over: Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner (1974), over de Zwitser Walter Steiner. Beeld Werner Herzog Film + Deutsche Kinemathek

De diepte in Zijn jeugd zonder vaderfiguren verklaart wellicht ook Herzogs fascinatie voor obsessieve, zoekende, en daarmee dus voor anderen ‘afwezige’ mannen in zijn films – want in zijn uitgebreide oeuvre zijn slechts een handvol vrouwelijke hoofdpersonen te vinden. Herzog filmt de mens die worstelt met zijn nietigheid in het aangezicht van de onverschillige wreedheid van de natuur. Het leidt tot een oeuvre waarin de term ‘abyss’, een peilloze diepte, een opvallende hoofdrol speelt. Die afgrond moest hij zelf onder ogen zien toen hij in zijn jeugd skischansspringer wilde worden, vertelt hij in het documentaireportret Werner Herzog – Radical Dreamer, dat sinds vorige week in de bioscopen draait. Met die sport kwam Herzog het dichtst bij zijn grootste droom: te kunnen vliegen.