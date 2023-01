Stormloop op kaarten Madonna, extra concert op 2 december

Madonna geeft dit jaar het eerste concert in Nederland in acht jaar. Beeld REUTERS

Er werden al kaarten in de pre-sale verkocht, maar vrijdag om 10.00 uur ging de reguliere kaartverkoop van start. Binnen een paar minuten stonden er bijna 30.000 mensen in de digitale wachtrij. De kaartverkoop voor het concert op 2 december is daarna direct van start gegaan.

De grote interesse kan opvallend worden genoemd. Fans klaagden over de hoge prijzen. Voor een staplaats betalen fans bijna 300 euro en er zijn tickets beschikbaar die nog enkele honderden euro’s duurder zijn.

Het is het eerste concert van Madonna in Nederland in acht jaar. De 64-jarige zangeres begint haar Celebration Tour van 35 steden op 15 juli in Noord-Amerika. Later reist de zangeres door naar Europa, voor shows in onder meer Londen, Barcelona en Parijs. De shows in Amsterdam zijn de laatste van haar tournee.

